Legalización del aborto: qué incidencia tendrán los senadores correntinos

La discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), junto con la iniciativa para acompañar los primeros meses de los niños -conocida como el Plan de los 1.000 Días- cerrarán el año parlamentario del Senado con una sesión que comenzará este martes a la tarde y que se extendería hasta el día siguiente.

Durante las últimas semanas, los legisladores correntinos fueron dando a conocer su postura en redes sociales y en entrevistas brindadas a medios locales y nacionales

Corrientes aportará tres votos este martes cuando se debata la IVE en el Congreso de la Nación: Pedro Braillard Poccard (ECO), Ana Almirón (Frente de Todos) y Carlos "Camau" Espínola (Frente de Todos).

La senadora Almirón adelantó que su voto será positivo para la aprobación de la ley. “Soy optimista, los legisladores no somos los mismos que en 2018: algunos reafirmamos nuestra posición. Ahora hay un Gobierno que acompaña y quiere que sea ley", dijo en diálogo con Radio AM 750.

Entre tanto,Braillard Poccard fijó hace unos días su posición contraria a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. "El debate de Interrupción Legal del Embarazo involucra no solo convicciones religiosas, sino también éticas e interpela a la ciencia, porque nadie niega que hay vida desde la concepción", señaló a FM Amadeus 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte,el que tardó en dar su posición fue Espínola, quien el 2018 votó en contra y en declaraciones a FM Radio Sudamericana ratificó que no cambiará su posición. "Me expresé a favor de la vida y lo voy a seguir haciendo, no voy a modificar mi voto, cumplo con mi palabra", expresó y agregó: "Voy a votar en contra".

Cómo será el desarrollo de la jornada

La discusión, como durante todo el año desde que se declaró la pandemia por coronavirus, volverá a ser a través de videoconferencia y sólo se permitirá a poco más de una docena de legisladores en el recinto: cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y seis por las demás bancadas.

El resto de los legisladores deberán pronunciar sus discursos a través de la plataforma Webex que viene utilizándose desde mayo y que funcionó sin mayores inconvenientes durante los meses de la pandemia de coronavirus.