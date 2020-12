Encontró una billetera, buscó a su dueño y se la devolvió

Yamila Ríos es una cadete de la Policía de Corrientes que encontró una billetera repleta de dinero. Rastreó a su dueño y le devolvió sus pertenencias. El gesto emocionó al hombre, un porteño que ya había dado por perdida toda su documentación.

Yamila tiene 25 años, es de Ituzaingó, y el 15 de diciembre se recibe de oficial de la Policía, luego de 4 años de intenso estudio y trabajo. “Ser policía es una vocación. Me gusta ayudar a la gente y ojalá lo pueda seguir haciendo”, contó a El Litoral la futura oficial que pretende seguir la Licenciatura en Seguridad, que en Corrientes se dicta por un convenio con la Universidad Nacional del Nordeste. “Mi abuelo fue policía”, recuerda Yamila y anticipa que no tiene un destino asegurado, que no le molestaría volver a Ituzaingó o donde la fuerza lo requiera. “Encontré la billetera en la recorrida por mi puesto, en calle Uruguay y avenida Juan Pujol. Busqué al dueño a través de Facebook y una hora después pasó a buscar sus cosas. Estaba muy contento, nos agradeció”, narró.

Yamila contó que sus recorridas siempre son de dos, con Lilian Benítez, su compañera. Y sobre el trabajo en pandemia y la actitud de la gente ante el trabajo que realizan, detalla: “La pandemia nos obliga a estar más atentas. La gente, en su mayoría, es buena con nosotros. Nos convida agua, nos presta el baño”.

Un cadete de la Policía realiza pasantías en el último año de la carrera. Todos son destinados a custodiar y recorrer la ciudad, sin armas. Lo hacen de 7 a 13 o de 14 a 20, según la semana de recorrida.

Desde el segundo año, los cadetes perciben una beca, que más plus totabiliza hoy $36.000. Una vez que concluyan sus estudios se les asignará un destino.