Seis años dando la batalla cultural por la Libertad

Por Alberto Medina Méndez



En una tarde lluviosa, la de aquel 19 de febrero de 2014, se presentaba por primera vez una nueva organización de la sociedad civil que prometía promover los principios del liberalismo. Unas cuantas personas se dieron a la cita para acompañar, con bastante incertidumbre y algo de escepticismo, a este nacimiento similar al de tantos otros proyectos de esos que no suelen llegar a nada configurando fracasos irreversibles.

Con la desconfianza típica de quien cree que detrás de este tipo de movimientos existen proyectos partidarios personales o grupales, asistieron a una presentación formal en la que se transparentaron los propósitos de ese sueño y los valores que alentaban semejante reto.

Federalismo, República, libertades individuales, Estado mínimo y mercados libres fueron las principales consignas que unieron a esos amigos, que con matices en sus visiones, decidieron convertir una simple ronda de café en la que abundaba la inconducente catarsis en una Fundación jurídicamente constituida para darle el marco institucional adecuado a lo que entendían sería la mejor herramienta para intentar aportar a las transformaciones.

Desde aquel hito al día de hoy han transcurrido seis años en el que han cambiado las condiciones económicas y políticas, pero la lucha por modificar el clima de ideas sigue absolutamente intacta. Para muchos sigue siendo una ridícula utopía pero para los que decidieron ser parte de esta aventura es un motivo de vida, una forma de ver la realidad y de protagonizar el presente y el futuro.

Conferencias magistrales, ciclos de historia y de lectura, presentaciones de libros e índices, congresos de economía, encuentros de jóvenes, artículos y papers científicos publicados, desayunos de coyuntura, cine debate, homenajes, seminarios de economía de mercado y filosofía política, un programa de becas para jóvenes, talleres de liderazgo y redacción son solo una parte de la oferta que la Fundación plantea a la sociedad semana a semana.

La foto de hoy no es la misma que la del comienzo. Este 2020 encuentra a la Fundación Club de la Libertad, integrada a varias redes internacionales y nacionales, con una veintena de equipos de trabajo y programas de acción permanente, organizando eventos multitudinarios, con una agenda que incluye más de 130 encuentros anuales que pueblan su intenso, diverso y potente calendario de actividades.

Pero lo más importante es que cientos de jóvenes se acercaron con determinación a este desafío y son hoy actores principales de esta organización que no detiene su crecimiento trabajando a diario por un porvenir diferente. Decenas de voluntarios aportan su tiempo y esfuerzo para mostrar con hechos sus propias convicciones siempre dispuestos a estudiar, aprender y evolucionar en el terreno de la filosofía, la política y la economía.

Los objetivos están más que cumplidos, pero siempre queda sabor a poco y la ambición de ir por más. El Club de la Libertad es ahora una marca registrada bastante consolidada. Se podrá estar de acuerdo o no con sus miradas, con sus miembros o con los expositores que disertan en sus eventos, pero nadie puede decir que los espacios de debate que se generaron a partir de la tarea perseverante de esta entidad no son de utilidad para una comunidad que precisa muchos más ámbitos para que todos puedan participar activamente.

Estamos orgullosos de lo logrado hasta aquí, pero al mismo tiempo muy concentrados en trabajar por lo que viene, empeñados en ampliar el impacto, alcanzar nuevos entornos y construir un legado que permita esperanzarse con llevar adelante las múltiples reformas imprescindibles para progresar que se necesitan en nuestras ciudades, en esta provincia, en la región y en el país.

Hoy, 19 de febrero, a las 18 horas en el Salón Cambá Cuá, del Turismo Hotel Casino, como lo hacemos cada año, celebraremos con una conferencia abierta, con entrada sin cargo y con oradores de primer nivel un nuevo aniversario. Será el sexto de esta secuencia siempre hablando de lo que nos pasa como comunidad. Este año estará repleto de expectativas con nuevas actividades previstas y con eventos de gran jerarquía que se están anunciando.

Estamos entusiasmados con todo lo hecho pero más aún con lo que viene y solo resta agradecer a todos los socios del Club que lo hacen posible y a tantos amigos, que desde las coincidencias o las discrepancias, nos ayudan a transmitir nuestras ideas en libertad.