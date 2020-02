Pinola: “El técnico hace lo mejor para el equipo al elegir titulares”

El zaguero central de River Plate, Javier Pinola, aseguró que la cara de enojo por salir es normal, pero que siempre hay sinceridad y el cuerpo técnico hace lo mejor para el equipo a la hora de elegir a los jugadores titulares.

“Hay mucha sinceridad en el grupo y en el cuerpo técnico. Estamos bien y hay que apoyar desde donde toque, porque las caras de enojo son normales, pero hacen bien para el equipo”, dijo Pinola en rueda de prensa, refiriéndose a las muestras de fastidio de algunos jugadores cuando fueron reemplazados en los últimos partidos.

“Entrar o salir son las reglas del juego y hay que apoyar al que está, ya que ese enojo te da fuerza para mejorar y trabajar”, agregó.

En cuanto a cómo lo tomó personalmente cuando le tocó salir, el defensor confesó: “Yo me tomo unos días y pregunto, pero los técnicos siempre toman decisiones y hay que masticar la bronca cuando no jugás, porque uno siempre quiere jugar”.

A la hora de trabajar para recuperar el lugar, Pinola contó: “La hora de volver al equipo la vivo tranquilo, están buenos los llamados de atención y analizar tus propios partidos para ver dónde estás bajo, pero sé que el técnico es justo”.

En otro orden, el plantel se entrenó en la mañana de la víspera en el predio de Ezeiza con tareas diferentes para los titulares, que realizaron diversos ejercicios, mientras el resto practicó fútbol en espacios reducidos.

Bajo la atenta mirada de Marcelo Gallardo hubo dos equipos que se entrenaron en mitad de cancha y a dos toques, conformados por Lucas Pratto, Leonardo Ponzio, Paulo Díaz, Enrique Bologna, Juan Fernando Quintero, Julián Alvarez y Jorge Carrascal, entre otros.

Hoy el plantel regresará al trabajo en horario matutino y, tal como viene sucediendo, el “Muñeco” no dará indicios del once titular, aunque ya tendrá la posibilidad de contar con el chileno Díaz, quien cumplió con dos fechas de suspensión.

De todos modos, no habría cambios en la formación que viene de ganarle ajustadamente a Banfield.

En cuanto a los lesionados, Cristian Ferreira sigue con tareas kinésicas y aeróbicas por un esguince de tobillo derecho, y el juvenil Benjamín Rolheisser se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda cuando realizaba ayer ejercicios en espacios reducidos; tendrá para seis meses de recuperación.

River, líder de la Superliga con 42 puntos, visitará el domingo por la 21ª fecha a Estudiantes de La Plata, que viene de perder contra Defensa y Justicia, precisamente el adversario del equipo de Núñez en la penúltima jornada. Y en el cierre del torneo, los dirigidos por Gallardo viajarán a Tucumán para enfrentar al local, Atlético.