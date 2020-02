Docentes pidieron mejoras en el básico y habrá cuarto intermedio hasta el viernes

Sin descuidar la mirada de la paritaria nacional, autoridades provinciales mantuvieron el primer encuentro del año con representantes de gremios docentes. Los sindicatos plantearon, principalmente, la recuperación del básico, como también concurso de profesores y nomenclador, entre otros puntos.

La Mesa de Gestión se reunió en la Sala de Situación del Ministerio de Educación. Estuvo encabezada por la ministra anfitriona, Susana Benítez, y su par de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini. Duró un poco menos de dos horas y el arco gremial expuso las demandas del sector. Las autoridades tomaron nota y las conversaciones se reanudarán el viernes, luego de la paritaria nacional que tendrá lugar el jueves en Buenos Aires.

“Tenemos cuarto intermedio hasta el viernes. Pedimos la recuperación del salario básico, consideramos que es muy importante para la carrera docente. También, los concursos docentes en el Nivel Secundario y pedimos por la estabilidad laboral”, manifestó a El Litoral el secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), José Gea.

Otros de los temas que se abordaron, o mejor dicho, que formaron parte del pedido del arco gremial, fueron el nomenclador docente y el sistema de contralor médico. La queja radica en la escasez de personal de salud para atender a los educadores. A la vez, se señaló la importancia de avanzar con la implementación de la Ley de Educación y el cumplimiento de la Ley Provincial de Paritarias.

El viernes, no obstante, la Provincia haría, de acuerdo con las expectativas de los gremios, una propuesta. Esto será tras analizar los números de la paritaria nacional y las proyecciones propias. Además, en el marco de la Mesa de Gestión se escindieron comisiones de trabajo.

“Fue una reunión muy buena y muy positiva, como siempre, primando el respeto y el diálogo entre los representantes gremiales y el Gobierno de la Provincia”, dijo la ministra de Educación, quien aseguró que la convocatoria se realizó a todo el sector. Por Acdp participó Gea; Juan Carlos Kuroki, del Movimiento Unificador Docente (MUD); Marcelo Bordón, de la Unión Docentes Argentinos (UDA); y Rufino Fernández, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet). Por su parte, Sadop envió sus disculpas y desde Sindicato Unico de Trabajadores de Corrientes (Suteco) denunciaron discriminación. “Somos el único sindicato que de Corrientes que no avaló los salarios a la baja”, dijo el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez, quien lamentó la no convocatoria.

En tanto, las conversaciones continuarán a la luz de las paritarias nacionales. “Acordamos pasar a un cuarto intermedio, puesto que los representantes gremiales tienen reunión de paritarias este jueves en Buenos Aires y vamos a esperar a que haya alguna comunicación oficial del Ministerio de Educación de la Nación sobre lo que resuelvan allí, o bien que en función de ello los gremios traigan alguna propuesta”, expresó Benítez.

“Hay muy buen ánimo, todos coincidimos en esperar esta determinación nacional, es decir, ver cuál es el piso salarial y cómo la Nación va a aportar a las provincias en el caso de establecerse este piso, ya sea a través del Fondo Compensador Docente o a través de otras figuras que venía adoptando Nación y que hoy desconocemos cuál va a ser el modelo a seguir por el nuevo Gobierno nacional, pero que sí ya lo hemos planteado hace 15 días todos los ministros de Educación y Hacienda, quienes coincidimos en que todas las provincias argentinas necesitamos la colaboración de fondos del Gobierno nacional”, indicó a la prensa la titular de la cartera educativa.

En consonancia, Rivas Piasentini explicó que una vez resuelto lo nacional, se “va a avanzar con una contrapropuesta, entendiendo que es la decisión del Gobernador y que lo ha manifestado en años anteriores, que tiene que ver con la recuperación de salarios y no solamente del sector docente, sino de todos los sectores de la administración pública, tratando de ganar a este flagelo de la inflación”.