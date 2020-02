Educación se prepara para reforzar la ESI en las aulas y ampliar la mediación

La implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) volverá a las aulas este año, y desde la Disepa (Dirección de los Servicios Educativos de Prevención y Apoyo) se preparan para reforzar los contenidos abordados desde una perspectiva integral para los diferentes niveles.

“La Educación Sexual Integral será un eje importante de trabajo para este año. Nunca dejamos de trabajar en esta línea, pero recibimos muchos aportes nacionales para retomar con mayor fuerza y seguir pensando en líneas de prevención”, comentó aEl Litoralla directora de Disepa, Julia Sáez.

Con esto se dará cumplimiento a la ley Nº 26.150. Un tema que generó rispideces en el 2018, cuando se levantaron oposiciones a la modificación de la normativa; pero, en definitiva, con la reforma 340/18 se estableció que las instituciones deben comprometerse a implementar contenidos de ESI en todos los niveles y modalidades educativas, sin excepción.

Sobre este aspecto, la directora de la Disepa, Julia Sáez, expresó: “Trabajar en la ESI es volver a sensibilizar, porque también se genera mucho ruido acerca de cuáles son las líneas de acción, pero queremos volver a concientizar que el objetivo de trabajo siempre está apuntado a la prevención. La ESI está para evitar la vulneración del derecho, la prevención del abuso y los embarazos no intencionales. Es la máxima prevención, por eso es muy importante que sigamos trabajando en esto”.

Además, de acuerdo a la última resolución, la ESI se debe implementar en base a cinco ejes conceptuales: el cuidado del cuerpo y la salud; la valoración de la afectividad; garantizar la equidad de género; respetar la diversidad, y el ejercicio de los derechos.

Cada uno de esos temas son desarrollados con una adaptación específica para la edad del estudiante.

“Trabajamos el tema no solo desde lo biológico, sino desde un aspecto más integral. Cuando naturalicemos eso podremos avanzar más en la prevención. Por eso siempre insisto en explicar esto a los equipos técnicos, a los docentes y también a los padres. Hacemos reuniones para que los tutores conozcan el material y acompañen. Eso es muy importante”.

“Además, nada se impone, siempre pensamos en la construcción conjunta para que cada escuela y cada comunidad esté de acuerdo con lo que se va a dictar. De manera que no sólo sea una temática de un día determinado, sino que esta información quede establecida en la escuela”, precisó Sáez.

Asimismo, si bien todavía no hubo anuncios formales desde Nación, se espera la continuidad del plan nacional de prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia), que funciona en casi todas las escuelas secundarias con espacios de consejería en salud.

Medicación

La mediación escolar es otro de los proyectos educativos centrado en la prevención que seguirá vigente este año. Cabe recordar que se implementa con el objetivo de formar alumnos mediadores que desarrollen estrategias para favorecer la convivencia entre sus pares.

Debido a que este programa funciona sólo en el nivel secundario, el año pasado se elaboró un proyecto para incluir también a las instituciones primarias.

Consultada al respecto, la directora del Disepa dijo aEl Litoral: “Seguimos con el proyecto, la idea es implementar de forma piloto en las escuelas primarias, pero primero tiene que salir una resolución aprobada por el Ministerio de Educación. De todos modos, el año pasado realizamos una jornada de sensibilización en la Escuela Moreno y tuvimos un muy buen apoyo de todos los docentes”.

Se espera que este año pueda avanzar este proyecto escolar, mientras tanto continuará funcionando la mediación en las instituciones de educación secundaria con el acompañamiento de un docente a cargo y la comunidad educativa.