Malestar radical por la decisión de “Ricardito” Alfonsín: “Es su final político”

El radicalismo correntino lamentó la decisión de “Ricardito” Alfonsín de aceptar ser embajador en España, designado por el presidente Alberto Fernández. “Debió pedir opinión. No debió aceptar por su padre y por el radicalismo. Es su final político, al menos dentro del radicalismo”, dijo aEl LitoralSergio Flinta, senador provincial e integrante de la mesa de conducción nacional de la UCR.

“¿En serio querés que te diga todo lo que pienso de la decisión de Ricardito?”, ironizó ante la pregunta y agregó: “Seré diplomático. No estoy de acuerdo con la decisión. No debió aceptar en nombre del padre (Raúl Alfonsín) y del radicalismo. Debió pedir opinión al partido. Esto marca su final político, al menos dentro del radicalismo”.

“Ser embajador significa representar a un país, pero a nosotros la gente nos eligió para ser opositores. Además será embajador de un gobierno ajeno a nuestras creencias”, lamentó Flinta.

En tanto, el senador provincial Noel Breard dijo aEl Litoral: “No fue una decisión orgánica, gracias a Dios. Fue una decisión individual, aceptando un cargo en un gobierno ajeno a nosotros que nos eligieron para ser opositores y construir un nuevo liderazgo para una nueva alternativa a futuro, que requiere esfuerzo, tiempo y una gran autocrítica”.

También el vicepresidente primero del Senado, David Dos Santos opinó. “Vos querés que me enoje”, dijo entre risas. “No es funcional al radicalismo ser funcionario de este Gobierno, pero cada uno es artífice de su propio destino”, añadió.

“Ricardito” Alfonsín fue candidato a presidente en 2011 y contó con un apoyo unánime del radicalismo correntino. En varias ocasiones se mostró junto a los adalides locales. Obtuvo 2.443.016 votos.

Su designación como embajador argentino en España sigue generando repercusiones. A las críticas dentro del partido centenario contra la decisión, se le sumó ahora el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien sostuvo que el dirigente “no consultó” al radicalismo para aceptar el cargo que le propuso el presidente Alberto Fernández.