Israel, dispuesto a cooperar con tecnología para el desarrollo de Corrientes

La embajadora de Israel, Galit Ronen, visitó por primera vez Corrientes y en una entrevista a El Litoral aseguró que hay muchas posibilidades de cooperación para con la provincia. “Ustedes tienen los productos y nosotros la tecnología que necesitan. Sólo hace falta decisión”, desafió.

“La idea nuestra es ver lo que hay en el lugar. Poner algo de tecnología y mejorar”, explicó.

“Acaban de firmar un acuerdo con Jujuy para la producción de aceite medicinal de cannabis. Los invernadores de Jujuy son israelíes y podemos hacer lo mismo acá”, agregó.

“Depende del Gobernador. Sólo tienen que indicar en qué dirección quieren ir y yo buscaré la posibilidad de ayudarlos”, aseguró.

Consultada sobre el éxito de su país, Ronen, detalló: “Nosotros no somos tan ricos en la cuestiones de tierra, a ustedes la tierra les da lo que quieran. Israel está en medio de un desierto y entonces nos enfocamos en la desarrollar avances tecnológicos. Se incentivó la producción de las starups, ese fue el puntapié inicial”

“La educación, la cultura, va todo junto. En Israel si alguien te dice que no puedes hacerlo, tú dices ‘vamos a ver’. Esa es nuestra filosofía. No tenemos miedo al fracaso, que sólo es un camino más al éxito. Todo eso junto, es el secreto del éxito de Israel.”

Sobre las posibilidades de trabajar en conjunto con el Gobierno de Corrientes, la embajadora insistió: “Mi trabajo es pensar que trabajo podemos hacer juntos. Ya tenemos proyectos en Mendoza, Tucumán y Jujuy”.

“Mi trabajo es que se conozca todo esto. El chamamé, el chipá, el vino”.

“El Iberá es excelente. El mundo tiene que conocer este lugar. Hoy es un secreto y muy pocos lo conocen”.

Para finalizar, recordó el motivo por el cual decidió visitar la provincia. “A Corrientes llegué por el carnaval (risas). Unos 40 mil turistas israelíes visitan Argentina y muy pocos vienen al carnaval y a la reserva Iberá, porque no la conocen”

“Se debe hacer mucha promoción”, reiteró.