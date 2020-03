Realizan consultas en las escuelas sobre la propuesta de mejora

En medio de las negociaciones salariales de los docentes de la provincia, algunos sindicatos iniciarán una ronda de consultas a los trabajadores del sector. Cabe señalar que autoridades provinciales, entre ellas, la ministra de Educación, Susana Benítez, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, como así los representantes de los seis sindicatos docentes decidieron el viernes pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes.

Allí continuará la discusión en torno al salario básico y dar mayor claridad sobre cómo se alcanzará el piso de 23.000 pesos en marzo, mínimo que se acordó en paritarias nacionales. “Seguiremos esperando una oferta superadora del Gobierno provincial. No obstante, desde el lunes 2 de marzo Suteco va a llevar las novedades a las escuelas y someter a consulta para que sean las y los docentes quienes decidan sobre la oferta salarial del Ejecutivo y las medidas que se seguirán en adelante”, adelantó el secretario general Fernando Ramírez.

Los gremios, no obstante, según informaron representantes del sector consultados por el El Litoral y desde el Gobierno, garantizaron el inicio de clases, ya que para mañana no se ha convocado a un paro.

Por su lado, el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) también demandó “realizar el Concurso N° 39 en primaria con padrones actualizados” y “terminar con el martirio que representa para las y los docentes Salud Ocupacional”, de acuerdo con lo expresado desde el gremio.

En los encuentros anteriores, Suteco presentó lista con más de 40 puntos de demandas salariales, laborales y de inversión prioritarias para el sector docente. Implementar la ley provincial 6030 (Paritaria Docente), conformar una comisión para agilizar y transparentar los concursos.