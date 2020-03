Habló la mujer acusada por matar a su beba recién nacida

Este miércoles finalizará el juicio contra María Elizabeth Insaurralde acusada de asesinar a su beba recién nacida tras parir en su casa en la localidad correntina de Bella Vista.

Los alegatos y la sentencia se dictarán mañana a partir de las 7.30 en el Tribunal Penal Nº 2, donde se conocerá la decisión de los jueces por el homicidio calificado ocurrido en octubre de 2018, que tiene como única imputada a la madre y que establece la pena de prisión perpetua.

Este martes se realizó una nueva audiencia y la mujer acusada manifestó en su declaración que "sólo recuerdo que tuve un parto, con mucha sangre. Me desmayé y no recuerdo nada, me desperté en el hospital".

Más temprano había declarado el médico ginecólogo Alberto Levin, quien atendió a Insaurralde en el hospital El Salvador de Bella Vista y sostuvo que la paciente "tenía un sangrado abundante producto del parto, tenía restos de placenta en su cavidad uterina y estaba lúcida".

El Tribunal está conformado por los jueces Juan José Cochia, Ariel Azcona y Román Facundo Esquivel. El representante del Ministerio Público es Gustavo Schmitt.

En tanto, los abogados Héctor Ortigueira y Héctor H. Ortigueira (hijo) están a cargo de la defensa.

El caso

María Elizabeth Insaurralde es acusada de golpear a su beba recién nacida hasta ocasionarle la muerte, luego de haber parido en su casa en Bella Vista en octubre de 2018.

Tras internarse en el hospital local por un sangrado, hallaron el cuerpo de la beba envuelta en una campera dentro del placard de la habitación, donde había claras evidencias de que allí se produjo el parto, relató el fiscal a cargo Gustavo Schmitt.

Se trató de un "parto natural, sin asistencia de profesionales ni de terceros, ni siquiera los familiares conocían su embarazo", añadió el fiscal.

De acuerdo a la autopsia realizada al cuerpo de la beba, la muerte fue provocada por golpes en la cabeza con elementos duros.

En el informe se describió que hubo "seis infiltrados hemorrágicos producto de varios golpes sucesivos que le causaron la muerte", detalló Schmitt.

Además, el fiscal sostuvo que se realizaron estudios psiquiátricos para determinar "si la paciente pudo haber estado bajo un estado puerperal y de los distintos informes no surge que la imputada haya estado bajo ninguna patología".

"Se ha acreditado el hecho debidamente y, en consecuencia, con los fundamentos que debo expresar en los alegatos voy a fundar una condena en tal sentido", declaró el fiscal Schmitt.