Se agrava el conflicto y este domingo continúa el paro de colectivos en Corrientes

El paro de colectivos iniciado este sábado en Corrientes continuará durante el domingo y se extenderá por tiempo indeterminado, según confirmó a El Litoral, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes, José Luis Sabao. La propuesta del sector empresarial implica el pago del sueldo en escala y aún no hay novedades sobre el aguinaldo.

La medida de fuerza afecta tanto al transporte urbano en la capital correntina como al servicio interprovincial entre Chaco y Corrientes. El reclamo central gira en torno al incumplimiento del acuerdo salarial firmado el pasado 29 de mayo, que establece un sueldo básico de $1.300.000 más adicionales por antigüedad y viáticos. Además, los trabajadores exigen el pago del medio aguinaldo correspondiente a junio.

“Mañana (domingo) sigue el paro, el sector empresarial quiere pagar una escala, no tenemos noticias sobre el aguinaldo. Hasta que no recibamos lo que se comprometieron a pagar, no se levanta la medida”, declaró Sabao a El Litoral.

Desde el sector empresarial, en tanto, aseguran que no cuentan con los recursos suficientes para afrontar los pagos reclamados. Esta postura agrava las negociaciones, lo que llevó al gremio a declarar el paro desde el primer servicio del sábado y sin fecha definida de finalización.

El conflicto también repercute en el servicio Chaco-Corrientes. En este tramo, solo una empresa continuará operando durante el fin de semana. Se trata de Ataco Norte, que brindará un servicio reducido con frecuencias limitadas, los colectivos saldrán desde Resistencia y Barranqueras en horarios impares, y desde Corrientes en horarios pares.

Por el contrario, la empresa Ersa, que también presta servicio en ese corredor interprovincial, se adhirió completamente a la medida de fuerza. Esto implica que ninguna de sus unidades circulará hasta que se logre un acuerdo entre las partes.

El paro afecta a miles de usuarios que dependen del transporte público para movilizarse dentro de la ciudad y hacia localidades vecinas. En especial, impacta en los trabajadores, estudiantes y pacientes que necesitan trasladarse diariamente, muchos de los cuales quedaron varados este fin de semana o recurrieron a transportes alternativos con mayores costos.

Hasta el momento, no se anunció una nueva instancia de diálogo entre las partes. El gremio insiste en que no dará marcha atrás hasta que se concrete el pago completo de lo adeudado. Mientras tanto, los pasajeros deberán seguir esperando una solución en un contexto cada vez más tenso.