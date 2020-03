En un año la inflación trepó un 53%, con salud y alimentos liderando los aumentos

En el segundo mes del año, la variación interanual de la inflación en el NEA fue de 2,2 por ciento. Esto representó una significativa retracción de aproximadamente un punto, en relación con enero pasado. No obstante, en términos interanuales, continúa liderando el encarecimiento de la canasta básica, si se compara con otras regiones.

En febrero el ítem educación fue el que más aumento registró en el Nordeste argentino. Con 5,8 puntos de variación mensual, fue, por lejos, la más alta del país, en coincidencia con la previa del inicio de clases. El promedio nacional fue sólo de 1,4 por ciento, según el último informe del Indec, publicado en la semana.

En segundo lugar, el rubro con más aumento durante el mes pasado fue el de recreación y cultura, con un 4,3 por ciento; en tercer lugar, alimentos y bebidas, con 2,9 puntos. En cuarto, equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,8 por ciento. El único caso de deflación en el país durante dicho mes fue el de restaurantes y hoteles en el NEA, con una baja de 0,5 por ciento.

Si bien la inflación continúa en alza, en relación con el mes anterior la tendencia fue de una desaceleración de su crecimiento. En enero la variación mensual alcanzó los 3,1 puntos. Entonces, el componente alimentos y bebidas no alcohólicas fue uno de los que más encareció la canasta con un incremento de 6 puntos. Aunque, en febrero se observó una importante contracción.

El acumulado anual, en tanto, fue de 5,4 puntos desde diciembre de 2019 a febrero de 2020. Por lejos, la mayor suba se observó en alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación de 9,1 por ciento. A nivel país fue el rubro con inflación galopante, ya que el promedio nacional registró un incremento de 7,5 por ciento. En el Noroeste, trepó 8,5 puntos.

En el Noroeste también hubo una escalada en recreación y cultura, con una variación de 7,7 por ciento. En restaurantes y hoteles, la suba fue de 6 puntos; y en educación, de 55 por ciento.

Por otra parte, en términos interanuales, en el Nordeste se registró una suba de 53,6 por ciento. Este es el número más alto del país, cuyo promedio es de 50,3 por ciento, según datos del Indec.

Alimentos y bebidas fue el segundo ítem que más aumento registró. Entre febrero de 2019 y de 2020 se incrementaron un 58,9 por ciento. Es la cifra más alta del país, incluso por encima de la Patagonia, que contabilizó un alza de 58 por ciento. El promedio nacional fue de 54,2 por ciento.

La incidencia de los alimentos y bebidas en el acumulado anual fue de 21 por ciento en la canasta básica del NEA. Muy por encima de otros como transporte, cuya incidencia en el acumulado anual es de 5,47 por ciento, y prendas de vestir y calzados, con 5,01 puntos, según lo publicado por el Indec.

El rubro salud registró un aumento de 62,8 por ciento en el Nordeste argentino, siendo el ítem con mayor incremento en la región. Es el más elevado a nivel país, con una media de 59,6 por ciento.

Con 57,2 por ciento interanual, el tercer ítem con mayor aumento fue el de bienes y servicios varios en el nordeste. En cuarto lugar, se puede mencionar, prendas de vestir y calzados, con 55,6 por ciento; y comunicación, con 55 por ciento.