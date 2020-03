Tutores decidieron no enviar alumnos a las aulas y algunas escuelas cerraron

En colegios y jardines de infantes, algunos tutores decidieron no enviar a los chicos a clases por prevención, según pudo conocer El Litoral. Ante el avance de la pandemia del coronavirus en el mundo y casos en la región, sumado a los más de 400 de dengue en Corrientes, algunos padres decidieron que sus hijos permanecieran en sus hogares.

En determinados establecimientos escolares, hasta se habló de casos sospechosos de la enfermedad viral, pero esta noticia no fue confirmada. Esto, por ejemplo, sucedió en un colegio de la zona sur donde los padres dialogaron entre sí y tomaron esta medida por precaución.

En consonancia con esto, cabe mencionar que los gobiernos de Jujuy y Misiones decidieron suspender las clases por algunas semanas. En la capital correntina, este diario pudo saber que una escuela del barrio 17 de Agosto y Laguna Seca cerraron cursos por “precaución ante el covid-19”, pero no especificaron más detalles en el comunicado enviado a los padres. También, una escuela del barrio Doctor Montaña estuvo cerrada y en el colegio Eloy Ortega, informaron a los tutores que cerrarán por la mañana y tarde del día lunes, por fumigación. De este modo, es evidente que algunos adoptaron medidas por el coronavirus y otros por dengue.

A su vez, en la videoconferencia del Presidente con gobernadores, se acordó por el momento descartar la posibilidad de cerrar las escuelas, salvo aquellas instituciones en las que se detecten casos sospechosos. Alberto Fernández manifestó también que cada provincia “tiene la potestad para resolver esta cuestión, de acuerdo con cómo se vayan dando los acontecimientos”.

En tanto, en la tarde de ayer los ministros de Educación y Salud resolvieron la continuidad de las clases junto con los referentes de la comunidad educativa, y por Corrientes fue el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias.

Ante esta decisión, en las redes sociales criticaban que, si bien el ministro de Salud de la Nación sostiene que los chicos no corren el mismo riesgo, se olvidan de los directivos, docentes, personal administrativo, porteros, entre otros.

El virus ya infectó a más de 125.000 personas en todo el mundo y provocó la muerte de cerca de 4.600.