Música y letra al servicio de la prevención del coronavirus

“Quedate en casa para que el virus no se esparza”, dice el estribillo de la canción que hace apenas dos días compuso Fabio Ramírez y que tras ser difundida en las redes sociales con un video casero, del que también participan su esposa Natalia Monzón Guex y su hijo Iker, comenzó a sonar en algunas radios Corrientes y de provincias vecinas. “La compuse con una melodía pegadiza porque mi idea era llegar a los chicos, pero parece que a los grandes también les gustó”, dijo Fabio, quien actualmente se encuentra en cuarentena junto con toda su familia.

En tiempos de aislamiento hay quienes se quejan porque aseguran estar aburridos, pero también están los que aprovechan este momento para potenciar su cualidades y aportar así su granito de arena. Este último es el caso de los Ramírez, que hace algunas horas cobraron protagonismo por una canción que Fabio, profesor superior de música y padre de esta familia, compuso como una manera de colaborar con la concientización ante el avance del coronavirus.

“Nosotros venimos de una familia de músicos y a mí me gusta mucho componer”, dijo Fabio a El Litoral y agregó que a la canción del coronavirus la escribió en diez minutos; “también tenemos una canción contra el dengue, esa la escribí hace una década”. Actualmente los Monzón permanecen aislados como la mayoría de los ciudadanos en el marco de las medidas de prevención contra el coronavirus. “Creemos que este es un momento para poner en práctica la paciencia y tomar conciencia de que esta enfermedad nos está dando la oportunidad de poner en orden nuestra casa espiritual, conocernos y comprendernos en esta cuaresma tan especial”, sugirió Fabio.

En el mismo sentido, Natalia consideró: “La fe es fundamental en este tiempo porque quien no tiene fe no vive, apenas subsiste. Y hablo de la fe en lo que cada uno crea, en este tiempo tenemos que hacer a un lado las religiones y los colores políticos y tirar todos para el mismo lado”. La cantante, docente y diseñadora gráfica marcó también: “Dios nunca se equivoca, y yo creo que esta enfermedad vino a sanarnos como sociedad, entonces aprovechemos este tiempo para reflexionar”.

Fabio coincidió con su esposa y manifestó: “Más allá de las creencias, debemos estar unidos y dejar de ser tan individualistas”.

Letra

Es muy difícil el momento que vivimos,

todos sabemos que es por culpa de ese virus,

hay contagiados en todo el mundo

y te pueden contagiar en un segundo.

Es necesaria la higiene personal,

no tocarse la boca con los dedos

tampoco tienen que tocarse la nariz

ni pasarte mas por los ojos.

Es importante lavarte bien las manos,

un minuto sería lo ideal,

también podés usar alcohol en gel,

y otro consejo te queremos dar.

Quedate en casa, quedate en casa

Para que el virus no se esparza.

