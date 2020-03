Pacientes pediátricos no irán al Hospital Llano

En el parte oficial del día viernes informaron sobre un caso pediátrico sospechoso de coronavirus, ante esto la infectóloga del Hospital Juan Pablo II, Andrea Gajo Gane, dijo a El Litoral que el niño ingresó por neumonía y se le realizó la muestra cumpliendo el protocolo sanitario en el marco del contexto de la pandemia mundial. A la vez, remarcó que hasta ayer el niño de tres años evoluciona favorablemente y que cumple con las normas de aislamiento.

Por otra parte, comentó que por pedido de los profesionales de dicho centro de salud, los casos pediátricos sospechosos y positivos de coronavirus se atenderán en el Pediátrico. El objetivo es brindar al paciente la contención adecuada en un contexto sanitario fundamental para su recuperación. Resaltó, además, que la atención se dará en un área aislada para cuidar al resto de la población hospitalaria.

En cuanto al paciente, precisó que se trata de un nene de tres años que llegó al hospital porque tenía dificultad para respirar, presentaba un cuadro de neumonía y no tenía nexo epidemiológico. Es decir, no viajó y tampoco estuvo en contacto con viajantes. Hasta ayer, el pequeño evolucionaba muy bien.

Cabe recordar que una semana atrás, instalaron un móvil sanitario frente al sector de Emergencias del Hospital Juan Pablo II para atender pacientes con síntomas compatibles con el covid-19. Esto con el fin de tomar la muestra en el camión y aguardar unas tres horas hasta recibir el primer resultado (si es negativo para influenza, se envía al Malbrán). En el caso de presentarse un caso sospechoso dispusieron, días atrás, que sea internado en el Hospital Llano, donde hay un ala aislada, pero los profesionales del nosocomio solicitaron que los internen en un área aislada de dicho centro de salud.

A los casos sospechosos sí seguirían atendiendo en el móvil y, en el caso de que se decida su internación, el médico toma las precauciones necesarias. Al respecto, la doctora consultada por este diario explicó que se decidió absorber a los pacientes pediátricos para atenderlos con los especialistas del hospital y no mezclar adultos con niños en otro centro de salud.

Desde el Pediátrico, así como desde otros centros de salud, recomiendan la no concurrencia a los hospitales en el caso de que no sea una urgencia. En pocas semanas podrían aumentar los casos virósicos, por la época del año, y se busca cuidar a los niños en este contexto de pandemia mundial. Si bien indican que eviten concurrir a los centros de salud y hacer consultas por teléfono, sí remarcan la importancia de recurrir al médico en caso de presentar síntomas.

Ante la aparición de casos virósicos, la pediatra resaltó que los cuidados son similares a los que se deben realizar todos los años y tienen que ver principalmente con la higiene personal. El lavado de manos es fundamental, así como el distanciamiento social y la ventilación de ambientes.

En este marco, también mencionó la necesidad de indicar a los niños sobre los cuidados y protecciones que deben tener, siempre explicando el motivo de estas decisiones. Al respecto, remarcaron la importancia de que los pequeños entiendan que lo que se busca con estas medidas es evitar mayor contagio.

“Que no sea un grupo vulnerable no significa que no tenga o que no pueda transmitir”, aclaró la infectóloga consultada por El Litoral. En el mundo hay una mortalidad infantil casi cero y, generalmente, el cuadro es leve en el caso de contagiar.

En casos pediátricos se da de forma leve y con poca internación, muy pocos tuvieron complicaciones. Pero si bien algunos niños ni siquiera presentan un cuadro febril, piden que el aislamiento sea “abuelos sin nietos” para no perjudicar al adulto mayor.

La vacuna antigripal podría llegar a la provincia en los próximos días, según comunicaron autoridades sanitarias. Al respecto, la doctora Gajo Gane señaló la importancia de la misma. “Las vacunas (todas las del calendario obligatorio) no se suspenden y el vacunatorio del Pediátrico funciona normalmente, con todo su equipo, está abierto de 7 a 15”, recordó.

La dosis contra la gripe es necesaria para evitar cuadros graves y con ello que las emergencias hospitalarias estén congestionadas. El adelantamiento del aprovisionamiento de vacunas fue comunicado semanas atrás y el jueves pasado desde Nación indicaron que habían llegado al país.

Sin embargo, el ministro de Salud Ricardo Cardozo dijo el viernes a El Litoral que aún la provincia no había sido informada al respecto, como tampoco sobre los reactivos para realizar análisis de covid-19.

Cabe aclarar que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) puede infectar a personas de todas las edades, si bien se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades (como asma, diabetes o cardiopatías) son las que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas para protegerse del virus, por ejemplo, mediante una buena higiene de manos.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud de Chaco confirmó hace una semana atrás que un niño de cuatro años, oriundo de Resistencia, fue el primer caso de un menor con coronavirus en el país. El chico, que contrajo la enfermedad de parte de un familiar que dio positivo tras volver de uno de los países de riesgo, no es el único caso de un menor en el mundo.

A este se sumó el caso en Corrientes, que está evolucionando favorablemente y cumpliendo con las medidas de aislamiento.

(CS)