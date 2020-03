Covid -19: dos fines de semanas largos atípicos para las poblaciones turísticas

A diferencia de los feriados largos de los últimos años y hasta décadas, los turistas no están recorriendo los atractivos naturales que posee Corrientes. Es que la emergencia sanitaria vigente que contempla un aislamiento social preventivo, desactivó la actividad turística en diferentes poblaciones del interior donde -precisamente- el arribo de los visitantes genera recursos que son importantes para sus economías locales. No obstante, directoras de Turismo consultadas por El Litoral resaltaron la importancia de preservar la salud quedándose cada uno en su casa y consideraron que luego se buscará la forma de generar una reactivación.

Concluye hoy uno de los fines de semana largo que comenzó el pasado viernes pero a diferencia de otras oportunidades, los lugares turísticos están vacíos. Una imagen que no se modificará, al menos, hasta que concluya este mes.

Uno de los lugares que el año pasado recibió unos 35 mil turistas fue el principal acceso al Iberá, Carlos Pellegrini. Localidad a la que, hace cinco días, ya no está permitido el ingreso de foráneos. Es que si bien los fines de semana largo son una buena oportunidad para recibir al turismo nacional, “ahora se debe priorizar la salud de todos”, expresó la directora de Turismo Valeria Verdaguer en diálogo con El Litoral. En este contexto, recordó que el turismo es una actividad central en el poblado porque una gran parte de sus habitantes está vinculado al turismo.

“Tenemos 700 plazas en los distintos tipos de alojamientos, unas 300 distribuidas en dos campings y se brindan los más variados servicios, tales como cabalgatas, paseos en embarcaciones, avistajes de aves, etc. Es decir, que son muchas las personas que están trabajando en cada una de esas áreas. Pero ahora no sólo que no se permite el ingreso sino que además dentro de la misma localidad no se ve a la población circulando. Y eso está bien porque debemos cuidarnos”, aseveró la funcionaria municipal.

Tras lo cual rememoró que este tipo de paralización no se veía en el poblado desde la década del noventa cuando se abrieron las tres primeras posadas. Y menos aún en los últimos 20 años que fue donde más se desarrolló la actividad turística.

“Hace unos tres años tuvimos dificultades por las abundantes lluvias pero no fueron de esta magnitud”, acotó Verdaguer. Al mismo tiempo señaló que “ahora la mejor opción es que nos quedemos en casa. Ojalá pase pronto esta emergencia y todos podamos seguir disfrutando de las maravillas que ofrecen los Esteros. Para esto también será muy importante seguir mejorando la conectividad terrestre, lo cual es esencial para que los turistas -en especial los extranjeros- quieran venir a Pellegrini”.

Villa turística

“Por prevención en el marco de esta emergencia sanitaria está restringido el ingreso y egreso a Paso de la Patria. Y aunque eso impacta en la economía local, no tenemos otra alternativa. Cada uno debe permanecer en su casa y así nos cuidamos. Es la única forma de evitar la propagación de la enfermedad”, afirmó Ivana Blanco Vallejos, quien es la directora de Turismo de Paso de la Patria. Una de las poblaciones que durante todo el año recibe a visitantes tanto de la zona como de provincias y países vecinos. “Tenemos más de 4.000 plazas, hay unos 300 guías de pesca y un gran número de personas vinculadas al sector comercial, especialmente el gastronómico”, detalló la funcionaria a El Litoral.

A su vez, continuó que “también están cerradas las playas y los nueve paradores que estaban habilitados hasta el 31 de este mes”. Sobre esto, acotó que “no sólo el otro fin de semana largo tampoco habrá actividad turística porque aún rige el aislamiento social preventivo sino que además tuvimos que suspender el Torneo de Apertura de Pesca del Dorado que estaba previsto para el 11 y 12 de abril”.

Al igual que Pellegrini y Paso, son varias las poblaciones correntinas que por ahora suspendieron sus actividades turísticas pero que confían en que, superada la emergencia sanitaria, volverán a mostrar al mundo los atractivos de Corrientes.

(C.C).