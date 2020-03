Aislamiento obligatorio: los adolescentes son los infractores de la primera semana

A mitad del período de aislamiento social determinado por el Gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus, desde la Policía de Corrientes informaron a El Litoral que en su mayoría los infractores siguen siendo los adolescentes de entre 14 a 20 años. Y que muchos de los padres manifestaron desconocer el paradero de sus hijos, en tanto otros minimizaron la situación aduciendo que sus chicos sólo estaban en la vereda del vecino.

Además, destacan que el Sistema de Gestión de Cuarentena de la provincia de Corrientes les ayudará a verificar los argumentos y evitara algunos inconvenientes.

Luego del fin de semana largo, en la vuelta al trabajo de los que se encuentran exceptuados por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 297/2020, El Litoral dialogó con el comisario general Cesár Fernández sobre los operativos que realizaron en la jornada de ayer y dijo que “continuamos trabajando en las avenidas principales, en los accesos al casco céntrico y en los barrios más populosos, pero en su mayoría son adolescentes los que continúan siendo demorados”.

“Son adolescentes que no tienen nada que hacer en la vía pública, no tienen argumentos válidos y, en consecuencia, son llevados a la Comisaría Contravencional”.

En lo que respecta a las edades de los infractores sostuvo que “oscilan entre los 14 y 20 años”.

Mientras que en cuanto a los argumentos que esgrimen los tutores cuando van a retirar a los menores de edad, indicó “los padres manifiestan que los jóvenes no tienen conducta o que no sabían que habían salido de la casa. También algunos minimizan la situación y dicen que estaban en la vereda del vecino, pero que no estaba haciendo nada, mientras que otros los justifican diciendo que sólo fue hasta la esquina nomás”.

En cuanto a las reacciones de la gente ante los controles dijo que “no les gusta, reaccionan mal, sobre todo los que no tienen argumentos. En cambio, las personas que manifiestan la razón de su presencia en la vía pública sigue camino tranquilamente”.

“Los operativos son un mal menor para evitar el mal mayor”, puntualizó.

Sistema digital “Sigecc”

El funcionario policial también se refirió al denominado Sistema de Gestión de Cuarentena de la Provincia de Corrientes (Sigecc) como parte de las medidas que presentó el Gobierno provincial para dar cumplimiento a las normas que establece el aislamiento total y obligatorio declarado por Nación y dijo que “estos problemas vamos a evitarlos con el nuevo sistema, ya que si surge alguna duda con la persona que está circulando, vamos a poder chequear si verdaderamente tiene su horario de entrada o salida en ese horario”.

En cuanto a la fecha de aplicación del sistema dijo que “en algunos casos ya lo hemos empezado a implementar hoy y en otros lo haremos desde mañana”.

En cuanto a la carga de datos, Fernández dijo que “el servicio del 911 se encarga de la carga de datos y nosotros de la parte operativa”.

Vale recordar que este sistema esta compuesto por dos módulos, el de monitoreo de personas aisladas y el de aquellas exceptuadas.

(MNR)