Covid -19: detectaron un caso pero afirman que está bien y con un estricto aislamiento

Al igual que en las demás poblaciones, en Riachuelo funciona un Comité de Crisis por la emergencia sanitaria generada debido al coronavirus. A través de ese espacio institucional, las autoridades implementan una serie de medidas establecidas para tratar de prevenir la proliferación de la enfermedad. Por eso, si bien ayer fueron informados que dio positivo el resultado de una de las muestras enviadas desde la localidad, aseveran que tanto ese paciente como otros que están en aislamiento social preventivo están cumpliendo una estricta cuarentena.

El pasado viernes 20, arribó a Ezeiza una pareja que vive en Riachuelo pero estuvo en Estados Unidos. Inmediatamente subieron a su vehículo particular que lo dejaron en el estacionamiento del lugar y retornaron a su hogar.

Durante el camino no detuvieron su marcha sino que vinieron directamente a su casa, donde están cumpliendo con el aislamiento social. Así lo expresaron los pobladores a integrantes del Comité de Crisis local que “además del Municipio, lo integran diferentes instituciones como ser el hospital, la Policía, la Iglesia y representantes de diferentes sectores de la comunidad”, indicó el intendente Martín Jetter en diálogo con El Litoral.

Luego, detalló que “atento a la emergencia y siguiendo el protocolo para que ellos (pareja) no tuvieran que salir para buscar alimentos, se dispuso que una persona -cumpliendo todas las medidas de prevención- se los llevara hasta la casa. Deposita la o las bolsas en el portón y se retira. Después, alguno de los dos integrantes del matrimonio, sale a buscarlas. De esa forma se evita el contacto”.

Las precauciones, sostuvo, que también se adoptaron el pasado martes 24 cuando le tomaron las muestras correspondientes a fin de analizar si estaban o no afectados.

“Hoy (ayer) nos informaron que dio positivo para uno de ellos, todavía resta saber de la otra persona”, expresó Jetter. Al mismo tiempo aclaró que “de todas maneras ellos están cumpliendo de manera estricta con la cuarentena y además están en buen estado. No tuvieron inconvenientes en todos estos días”.

“La verdad debo destacar que tanto ellos como otras 11 pobladores que están en aislamiento preventivo cumplen con el protocolo”, remarcó.

Con respecto al último grupo citado, aclaró que ellos hasta ahora están asintómaticos y sólo permanecen en cuarentena por precaución. Por lo que, de acuerdo al protocolo vigente, deben permanecer 14 días en ese estado. Y si transcurrido ese periodo no tienen níngún tipo de síntoma compatible con coronavirus, recibirán el alta médica correspondiente. (C.C)