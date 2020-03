El campo negó haber acordado las retenciones

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, negó que el campo haya “acordado” con el Gobierno nacional un nuevo esquema de retenciones a la exportación e insistió en la necesidad de un “arancel cero” para estimular la producción.

Las palabras de Pelegrina tuvieron lugar luego de que el presidente Alberto Fernández agradeciera ayer, durante un encuentro de empresarios, que las “asociaciones del campo hayan aceptado y tomado a bien la propuesta” de disponer un aumento de tres puntos porcentuales a la soja y de compensación para pequeños y medianos productores.

“Nosotros no hemos acordado con el Gobierno. No fuimos a negociar, sino a mostrarle por qué exigimos arancel cero”, aseguró Pelegrina a Télam al término del encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), del que participaron el Presidente y los principales empresarios del país.

Según Pelegrina, “las economías regionales no resisten” la carga impositiva y si bien señaló que “pudimos avanzar algunos puntos” en el encuentro de ayer con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, lamentó que “por ahora, han sido todas malas”.

“Los precios de insumos tienden a acercarse a los $80 por dólar y nuestros ingresos a $60. No hay margen para aumentar más las retenciones y menos en un escenario de desaceleración de la economía mundial”, afirmó el dirigente rural.

A su vez, dijo que esperan “que haya perspectivas a futuro pero, por ahora, no nos han dicho cuál será el sendero de inversión” y que “es muy importante poder avanzar con el crédito para el campo”.

“Estamos dispuestos a dialogar con el Gobierno, pero hay que sacarle el freno de mano al campo para poder avanzar y que se generen las condiciones que necesitamos para desarrollar el potencial exportador”, cerró el presidente de la SRA.

El nuevo esquema de retenciones anunciado por el Gobierno prevé el aumento de tres puntos a la soja, que llegará al 33 por ciento.

Contempla también una baja en la alícuota de 22 productos y otros 20 no tendrán cambios.

El único complejo más afectado será el sojero, aunque la medida, que será publicada en el Boletín Oficial a la brevedad, también contempla compensaciones a productores de soja que comercialicen menos de 100 y 1.000 toneladas anuales de oleaginoisa, tributarán alícuotas que irán del 20% al 30%.

Algunos de los productos que tendrán bajas: girasol 7% (-5 p.p.); aceite de girasol 7% (-5 p.p.); harina de trigo 7% (-2 p.p.); maní 7% (-5 p.p.); lana sucia 7% (-2 p.p.); arroz paddy 6% (-6 p.p.); harina de maíz 5% (-4 p.p.); arroz pulido 5% (-4 p.p.); carne porcina 5% (-4 p.p.). Entre los que no tienen modificaciones están: maíz, 12%; trigo 12%; sorgo 12%; leche en polvo 9% y carne bovina 9%, entre otros.