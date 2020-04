Coronavirus: no hay circulación comunitaria pero insisten en cumplir cuarentena

En la provincia de Corrientes no se sumaron contagios desde el día 10 de abril, según notificó el Gobierno aclarando a la vez que un nuevo caso que notificó el Instituto Malbrán se refiere a un correntino que reside en Buenos Aires. Las víctimas fatales en el país llegaron a 112 y la mayoría son hombres con un promedio de edad de 71 años.

Cabe recordar que ayer se levantó el aislamiento en el barrio San Marcos tras obtener 40 resultados negativos. Esto demostró que no hay circulación viral en esta zona de la ciudad. Sin embargo, insisten en el cumplimiento de la cuarentena obligatoria.

En la provincia, siguen siendo 31 los casos positivos acumulados, de los cuales cinco se han recuperado y recibieron el alta, 725 personas continúan en aislamiento preventivo y 2.071 fueron desafectados de esa condición.

A la vez, desde el Comité de Emergencia remarcaron que más allá de destacar la situación que indica que aún no hay circulación comunitaria del covid-19, reiteran el llamado a la responsabilidad social, sosteniendo que no es solo en los bancos que no hay que generar aglomeraciones, sino en ninguna actividad, dado que ayer se registraron extensas filas frente a las casas de pago de impuestos y otras obligaciones.

(CSS)