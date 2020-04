Deuda: quita del 62% y 3 años sin pagar, la propuesta del país

El Presidente, Alberto Fernández, reunió ayer a los gobernadores de diversas provincias del país a quienes les comunicó la propuesta para el pago de la deuda argentina, que ofrece una quita de capital e intereses y una negativa a contrapropuestas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó la propuesta del Gobierno para el pago de los acreedores de la deuda argentina, que incluye una quita del 62% en intereses y del 5,4% del capital.

Además, pide un período de gracia de no pago de tres años y no se aceptarán contrapropuestas, según manifestaron las autoridades nacionales.

La conferencia se realizó en la Quinta de Olivos, donde Fernández mantuvo una reunión con la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, los gobernadores de diversas provincias del país y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En forma simultánea a los gobernadores, los detalles del plan argentino fueron ofrecidos a la televisión y medios de comunicación en general, en una medida apuntada a evitar especulaciones con el paso de información de alto interés para la economía argentina por instancias confidenciales.

El Jefe de Estado manifestó que se trata de un “virtual default” de la Argentina, ya que no hubo acuerdo con los acreedores de la deuda, tenedores de bonos con quienes se abrirá una negociación.

Entre los mandatarios provinciales que estuvieron presentes en Olivos se encuentra el correntino Gustavo Valdés, así como el resto de los líderes provinciales de la oposición, tanto sus correligionarios de la UCR Gerardo Morales de Jujuy y Rodolfo Suárez de Mendoza, como el porteño Horacio Rodríguez Larreta del PRO en Juntos por el Cambio.

“El cupón promedio, el interés promedio bajo esta propuesta es del 2,33%. Hemos tratado de entender lo mejor posible las preferencias de los acreedores en función de la información que ellos nos han dado y la propuesta conlleva una mayor reducción de intereses que de capital. La gran carga se concentra en la reducción de intereses”, dijo el ministro Guzmán.

“En concreto es una reducción de capital de 3.600 millones de dólares que equivale a un quita del 5,4% sobre el stock adeudado. Y una reducción de pago de intereses de 37.900 millones de dólares que equivale a una quita de intereses del 62%”.

Condiciones de la oferta

“Esta oferta tiene una fecha de cierre. Va a haber aproximadamente 20 días desde el lanzamiento formal de la oferta hacia el cierre. Es un período suficiente para que nuestros acreedores puedan tomar decisiones y es un período en el cual entendemos que va a haber gente jugando muy fuerte”, explicó Guzmán.

“Va a ser muy importante que como sociedad tomemos los compromisos de estar unidos sobre esta oferta, porque esto es algo prácticamente fundacional para la recuperación y para un desarrollo sano para la República Argentina”.

“Seguiremos trabajando con el objetivo de llegar a un resultado exitoso, a un entendimiento entre las partes, seguiremos ahondando en este proceso que busca un entendimiento. Al mismo tiempo está claro que tenemos una situación de deuda que no podemos enfrentar con el FMI y continuaremos trabajando de forma constructiva para tener un nuevo programa que implique que Argentina no tenga que hacer ningún desembolso de pagos de lo adeudado al FMI en los próximos tres años”, concluyó el ministro de Economía.

(AG)