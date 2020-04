Empresas y comerciantes piden medidas para afrontar la crisis ante la paralización

Un buen porcentaje de empresas y comercios atraviesan una difícil situación por la paralización de sus actividades, en medio de la actual pandemia del covid-19 que llegó para agudizar la recesión económica preexistente. En este escenario, tanto los pequeños como medianos empresarios solicitan medidas para afrontar la crisis.

Así lo manifestaron en los últimos datos actualizados de la encuesta que continúa realizando la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) y de la que ya participaron más de dos mil empresas. Se trata de un relevamiento permanente que se realiza de manera virtual, a fin de tener información actualizada de la situación local.

“Con las puertas de nuestro negocio cerradas es imposible hacer frente a todos los compromisos que tenemos que afrontar. Si esto sigue y el gobierno no nos apoya tendremos que cerrar definitivamente, con lo cual no sólo se quedarían sin trabajo las dos empleadas que tenemos, también nosotros como dueños”, fue uno de los comentarios brindados por un mercantil en la encuesta.

Del mismo modo, otro empresario expresó: “Necesitamos ayuda para afrontar los sueldos de abril porque no tuvimos movimientos este mes. Requerimos que tanto el gobierno provincial y el nacional revean los impuestos provinciales y nacionales. Se podría hacer una rebaja en la tarifa eléctrica, no cobrando el costo fijo. También medidas de excepción de Iva, rentas e impuestos municipales por 6 meses”.

Desde el sector turístico, además, señalaron que “para los pequeños cuentapropistas no hay ayudas ni mucho menos en el sector turismo, que es además uno de los más castigados. Se debería solicitar quitas de impuestos, tasas y aportes. Sigue pendiente el acceso al Repro y con ello la reducción de aportes patronales”.

El pago de los alquileres, sin dudas, fue una de las preocupaciones resaltadas por los pequeños y medianos empresarios. En esta línea, desde una fábrica de muebles, comentaron que “tenemos abierto el local, pero el inconveniente es que no podemos pagar el alquiler. Tenemos la urgente necesidad de poder abrir las puertas, con turno para poder realizar las actividades de nuestro rubro”.

Por otra parte, en lo que respecta a los datos cuantitativos se pudo observar que el 25% de los encuestados son comerciantes minoristas, un 10% agencias y servicios de turismo, en un 8% aproximadamente el rubro alimentos, y en menor medida le siguen los sectores de construcción, gastronomía, seguros, venta y reparación de vehículos, entre otros.

Además, del total de consultados el 55,2% advirtió que no se encuentra trabajando, y un 44,8% respondió que mantuvo su actividad.

Dada la situación, se consultó al gerente general de Apicc, Carlos Vassallo, que dijo a El Litoral: “Se mantienen permanentes contactos con el Gobierno Provincial y con el Banco de Corrientes especialmente, aportando ideas para afrontar la situación. Los recursos son finitos y las necesidades infinitas, así que las políticas activas que va definiendo el gobierno se realizan en ese contexto”.

Además, en relación a la encuesta que vienen realizando, Vassallo señaló que “la información genuina es la base para la toma de decisiones por parte de la autoridad pertinente. La primera premisa es mantener a todos en sus casas, que no se circule para evitar la propagación del virus, luego trabajar el distanciamiento social (los famosos 2 metros entre personas), el uso de tapaboca, lavarse las manos; luego acompañan las medidas económicas unidas a las pautas anteriores”.

Por lo pronto, una de las medidas implementadas a nivel nacional fue la puesta en marcha de la “Red de asistencia digital para Pymes”. Se trata de un espacio de colaboración, destinado a brindar soluciones tecnológicas y herramientas para que las empresas (de diferentes rubros) puedan trasladarse al sector online para seguir con sus actividades.

“En estos tiempos tenemos que atacar la urgencia sanitaria pero también la económica, y esto nos lleva a que las empresas tengan que empezar a cambiar su forma de trabajar. Por esa razón, el Gobierno nos convocó a todas las cámaras del sector, empresas privadas del sector comunicacional e internet. El objetivo es armar propuestas gratuitas para la promoción de las herramientas digitales, para ayudar a las Pymes a que se adapten al cambio”, expresó a El Litoral, Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) una de las instituciones que participa de la red.

De hecho, ayer se realizó la primera capacitación online, a través de webinar, sobre los “Primeros pasos para armar tu tienda online”. Para más información, los interesados en participar de las actividades que se programan para emprendedores y empresas, deberán ingresar a la página oficial: https://www.argentina.gob.ar/produccion/asistencia-digital-para-pymes.

