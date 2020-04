Precios Máximos morigeró algunas subas de alimentos, pero aún hay remarcaciones

En este abril singular por la cuarentena preventiva por covid-19, en los supermercados locales se estabilizaron levemente los precios de ciertos alimentos no perecederos que no presentan subas en relación con marzo. De todos modos, se siguen detectando remarcaciones en algunas marcas y se mantiene la disparidad de importes entre autoservicios.

Sobre todo, los productos denominados “esenciales” que integran el programa Precios Máximos mantuvieron sus importes en lo que va de abril. Pero en contraste con ello, hubo aumentos en lácteos frescos, verduras y frutas.

Todo esto se pudo corroborar en el marco de un relevamiento que realiza El Litoral en supermercados donde se analiza (cada mes) la evolución de precios de 10 artículos de la canasta básica: yerba, leche en polvo, arroz, harina 000 y leudante, azúcar, fideos, polenta, aceite, galletitas y papel higiénico.

Puntualmente, artículos que venían registrando incrementos superiores al 30%, como ser la yerba, leche en polvo, polenta y fideos, este mes (en relación con marzo) no presentaron aumentos en relación con marzo.

No obstante, se sigue detectando una significativa disparidad de precios entre supermercados. Es así, por ejemplo, que un paquete de leche en polvo (800 gr.) de primera marca que en un hipermercado cuesta $311,25; en un súper del centro vale $330; en tanto que un paquete de fideos en un autoservicio cuesta $58 y en otro negocio $53,97.

La diferencia entre los negocios, puede deberse al hecho de que sólo algunos comercios están adheridos al programa Precios Cuidados, que a su vez establece importes de referencia máximos.

De todos modos, al analizar la mencionada canasta básica, también se detectaron leves remarcaciones en marcas específicas. Esto varía dependiendo del supermercado en cuestión. Así, por ejemplo, en un supermercado se registraron subas del 5% en un paquete de azúcar, que pasó de valer $54 a $56; en tanto que en un hipermercado un paquete de arroz (1 kilo) de primera marca pasó de valer $61 a $76,84 lo que implica una suba cercana al 25%.

Consultado al respecto, el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, explicó a El Litoral: “En los operativos de control trabajamos con la Municipalidad, aplicando la resolución de Precios Máximos establecida para las cadenas de supermercados y negocios de cercanía. Los precios se están ajustando, pero la gran mayoría de las denuncias que recibimos por sobreprecio son artículos que no forman parte del listado. Lamentablemente hay que revisar en la página cuáles son los productos, marcas y presentación que forman parte del plan porque no integra a todos y eso llama a la confusión. Pero nosotros aplicamos el procedimiento de multas cuando detectamos incumplimientos”.

Además, en algunos supermercados se detectó también faltantes de algunas marcas, pero esto está relacionado a faltantes desde la cadena de producción. “Ingresamos a los galpones de depósito y constatamos que no habían recibido el producto”, indicó Ahmar.

Rebajas

Por primera vez en este año, se detectaron rebajas en la harina (tanto común como leudante), pero en esa góndola varios carteles llamativos anuncian que sólo puede llevarse uno por persona.

En lo que respecta a precios, concretamente el paquete de harina común que valía $45 el mes pasado ahora lo ofrecen a $39.90; y en otro supermercado una primera marca de leudante bajó de $72 a $62,50.

Las restricciones en las compras masivas, también se aplicaron en las góndolas de higiene y limpieza. Es así que sólo dejan llevar un producto por persona, de una marca de lavandina económica cuyo litro cuesta $44 en un supermercado.

Aumentos

A pesar de que los productos de la canasta básica, más allá de algunas excepciones, mantuvieron sus precios estables; algunos alimentos de primera necesidad tuvieron incrementos de entre un 20% y 40%.

Los aumentos más significativos se detectaron en los lácteos frescos, como, por ejemplo, la leche en sachet de primera marca que pasó de valer $55 el mes pasado, a costar $60 en un hipermercado y $70 en un supermercado de barrio. Lo mismo sucede con la manteca y el queso, que tuvieron subas que alcanzan el 20%. Asimismo, los controles de precios no contemplan las frutas y verduras, que también presentaron remarcaciones de entre un 13% la mandarina, un 30% la papa y hasta un 60% el tomate. (ver recuadro).

Por otra parte, nada garantiza que se mantengan estables los importes de los alimentos y productos esenciales que forman parte del programa “Precios Máximos”, dado que prorrogaron la vigencia del plan por 30 días más, pero todavía se espera una nueva lista.

“La resolución de la secretaría de Comercio del Interior prorroga la vigencia por 30 días más, pero no sabemos si el listado de precios se mantendrá. De hecho, en los últimos días el organismo nacional modificó algunos importes en la web a nivel nacional, así que nada nos garantiza que no se apliquen leves subas por la inflación que hubo. Esta nueva lista se pondrá en vigencia desde el lunes”, adelantó el subsecretario de Comercio.

En síntesis, en los supermercados se estabilizaron los precios de alimentos no perecederos, e incluso hay rebajas en la harina que sólo se puede comprar por unidad, pero todavía se mantiene la escalada en verduras, frutas y lácteos. Además, con el nuevo listado de “Precios Máximos” que regirá desde mañana, podría haber nuevos incrementos en bienes esenciales. (MS)