Covid-19: suman 9 altas médicas y especialistas piden que la prevención sea un hábito

En la provincia ya son nueve las personas que se recuperaron de covid-19 y, se mantiene en 32 el número de casos confirmados. De todos modos, el alerta sanitaria sigue activa debido a que aún se esperan los resultados de diez muestras enviadas al Instituto Malbrán y tres personas se encuentran internadas en el Hospital Llano (uno positivo y dos sospechosos).

“La situación epidemiológica es buena, no sólo por los recuperados, sino también porque no hay nuevos casos. Pero, tenemos que seguir con las medidas preventivas y a partir de ahora deberían ser un nuevo hábito. Fundamentalmente, el aislamiento social, la protección con barbijos, la higiene de manos y superficies. Con esas tres medidas nos mantendremos cuidados, además, sigue siendo importante la detección precoz de casos y por eso se debe consultar ante mínimas sospechas”, expresó a El Litoral la médica infectóloga del Instituto de Medicina Regional de la Unne, Silvia Balbachan.

Además, frente a las nuevas actividades laborales y comerciales que comenzarán a funcionar desde hoy, el comité de emergencia por covid-19 solicitó tomar todos los recaudos de mantener la distancia en las filas y cumplir con el uso del barbijo, que es obligatorio para circular. “Dado que es crucial que el virus no circule por la comunidad, objetivo que se viene logrando. Por lo tanto, no se puede poner en riesgo tanto esfuerzo”, detallaron los especialistas del comité en un comunicado.

De hecho, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, expresó que este es “el momento de redoblar los esfuerzos” para que se pueda “achatar la curva” de contagios.

Sucede también que en otras provincias la enfermedad avanza a un ritmo más acelerado, dado que en el país hasta anoche confirmaron un total de 2.941 casos positivos, de los cuales 134 fallecieron. Además, el 18,3% de las notificaciones responden a la transmisión comunitaria, y uno de los objetivos claves de las acciones sanitarias de la provincia, es evitar llegar a la circulación viral.

Por otra parte, en la provincia se encuentran en aislamiento preventivo unas 1.378 personas, en tanto que más de 2.100 finalizaron el aislamiento preventivo.

Hospitales

En consonancia con el progreso del covid-19 a nivel nacional, la provincia continúa preparándose para un posible brote, y en este sentido alistan tanto equipamientos como la disponibilidad de camas.

Por un lado, en lo que respecta a respiradores, el sábado llegó una nueva tanda de equipos y según indicaron desde la provincia, hay una disponibilidad de 136 equipos.

Por otra parte, en lo que respecta a la estructura sanitaria, desde Salud Pública destacaron el avance del nuevo hospital de campaña que funcionará en el Hogar Escuela. El mismo estará integrado de diferentes sectores: salas de terapia intensiva, internación, de partos, un sector de quirófano e imágenes donde se instalará un tomógrafo y equipo de rayos. “También el equipamiento como ser camas y respiradores, que una parte ya está dispuesto aquí para ser distribuido posteriormente, y supervisamos el progreso de la instalación de oxígeno y eléctrica”, precisó el ministro, Ricardo Cardozo.

Paralelamente, el Hospital Llano se encuentra equipado con una unidad de terapia intensiva, que tiene nuevas camas, respiradores y equipamiento de vanguardia; tanto la arquitectura como la disposición de los espacios están pensados para la atención de casos de covid-19 según indicaron desde el centro de salud.

En este escenario, debido a que la detección precoz de casos de covid-19, es una herramienta clave para controlar el círculo de contagios mantienen la recomendación de consultar de manera rápida ante la principal sospecha de la enfermedad.

Concretamente los síntomas más comunes notificadas por la OMS son: fiebre, cansancio y tos seca. Además, algunos pacientes presentan dolores, congestión nasal, rinorrea (congestión nasal), dolor de garganta y diarrea; también destacan que algunas personas presentaron pérdida del olfato y gusto. Quienes presenten las mencionadas sintomatologías, deberán comunicarse a los teléfonos fijo: 379-4974-811 y celular: 379-4895-124, 379-4011-187, 379-5011-168.

(MS)