La Luchona en una transmisión del líder de Los Continuados

Varios colegas amigos se están sumando a esto de hacer recitales por Zoom cobrando una entrada mínima”, dijo Matías Sotelo de Los Continuados durante una transmisión en vivo gratuita realizada el domingo por la noche a través de sus redes sociales. El cantante de cumbia compartió pantalla con Enrique Maldini en el papel de La Luchona. “Estuve hablando por teléfono con Yiyo y me dijo que lo que hiciste para ayudar a tus músicos con los conciertos pagos es admirable”, aseguró el influencer correntino.

Luego de realizar varios recitales online pagos, el líder de los continuados ofreció el domingo por la noche un concierto gratuito a través de sus redes sociales y esta vez no estuvo solo, lo acompañó (compartiendo pantalla) Enrique Maldini en el papel de La Luchona. Además de cantar, Sotelo mantuvo un divertido diálogo con el influencer, quien aseguró que días atrás se comunicó con Yiyo, uno de los máximo referentes de la cumbia correntina. “Yiyo me dijo que lo que vos estás haciendo por tus músicos es admirable”, manifestó en referencia al cobro de acústicos online y a la distribución de la recaudación entre los 15 músicos de Los Continuados.

Siguiendo con la conversación, el cumbiero chaqueño contó: “La situación está muy difícil, tengo colegas que están vendiendo sus instrumentos. Pero por suerte surgió esta iniciativa de los acústicos online que los pueden hacer todos los músicos, y con el apoyo de sus fanáticos enfrentar lo que está pasando porque nosotros seremos los últimos en poder volver a trabajar”.

(VAE)