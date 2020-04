La lectura como herramienta importante para enfrentar los días de encierro

Se conmemoró ayer el Día Internacional del Libro y desde el Centro Cultural Universitario de la Unne la profesora Mercedes Linares recordó que la fecha fue elegida porque coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Pero también coincide con el nacimiento o deceso de otros autores como: Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo y William Wordsworth.

El 23 de abril se celebra a nivel mundial el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. La propuesta surgió por la Unesco en 1988, con el propósito de fomentar la lectura, la industria editorial y proteger la propiedad intelectual. Con esta celebración, se pretende honrar universalmente los libros y a sus autores. Reflexionar sobre la invaluable contribución de aquellos que han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad.

La docente de la Unne Mercedes Linares recordó que el día elegido para dicha celebración fue el 23 de abril debido a que en esa fecha, pero de 1616, fallecieron tres grandes autores de la literatura universal.

Miguel de Cervantes, el creador de la novela moderna, “El Quijote de la Mancha”: “Don Quijote soy y mi profesión la de andante caballería. Son mis leyes, el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso, de tonto y mentecato?”. “Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura, es justicia.”

William Shakespeare, autor de Macbeth entre muchas otras obras, entre ellas poemas, comedias y tragedias: “Venid a mí, espíritus que servís a propósitos de muerte, quitadme la ternura y llenadme de los pies a la cabeza de la más ciega crueldad.”

Y el Inca Garcilaso de la Vega, quien escribió “Comentarios reales” y más tarde “Historia General del Perú”. El Inca Garcilaso era hijo del conquistador español Sebastián Garcilaso de la Vega, quien formaba parte de nobleza extremeña, y de una princesa inca.

Dicho autor se reconoce orgullosamente mestizo y reclama para sí la autoridad de escribir sobre el imperio incaico y sus ancestros. El orgullo que manifestaba respecto su procedencia y los elogios que prodiga a la cultura incaica le atrajo furibundos detractores de su obra, como también defensores de la misma.

“A los hijos de español y de india, o de indio y española, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones; fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias; y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen sois un mestizo, lo toman por menosprecio”.

“Hoy, ahora más que nunca, en estas circunstancias tan especiales de aislamiento en que las escuelas se hallan cerradas y debemos permanecer en nuestros hogares, la lectura puede ser un magnífico paliativo para la soledad y el desconocimiento, porque la lectura con otros estrecha vínculos, libera nuestra imaginación y abre horizontes, estimula nuestras mentes y creatividad. Leamos con los niños. Es el mejor obsequio que podemos hacerles, porque leer, entre otras cosas, es motivo de recreación y esparcimiento, desarrolla en ellos el sentido crítico y el conocimiento de mundo y, por si fuera poco, los hace autónomos”, marcó Linares y agregó: “Paradójicamente también permite abstraernos de lo que nos circunda, crear un espacio íntimo y privado, en el cual refugiarnos cuando necesitamos estar a solas o nos sentimos hastiados de los rigores de la vida”.

