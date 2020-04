Por el congelamiento, los supermercados no aceptarán subas de los proveedores

En las góndolas continúan los controles del congelamiento de los productos esenciales, enmarcados en el programa Precios Máximos, y en este escenario las entidades que nuclean a los supermercadistas del país emitieron un comunicado advirtiendo a los proveedores que no aceptarán nuevos incrementos en estos artículos.

Al respecto, se consultó al gerente de una cadena de supermercados local, Raúl Rogido, quien expresó a El Litoral: “Ahora se emitió un documento que incluye a los supermercados de todo el país, pero esto nosotros ya lo venimos peleando y negociándolo desde hace tiempo con los proveedores. Tenemos la decisión de no tomar ningún incremento en los precios porque la ecuación es sencilla, a nosotros la Secretaría de Comercio nos impone condiciones para no aplicar subas y, por ende, tenemos que exigir lo mismo para atrás. Nos ponen un techo, pero el piso sigue subiendo”.

En esa misma línea, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (Fasa) advirtieron que en caso de sobreprecios realizarán las denuncias correspondientes. Además, destacan que la resolución 100 de la Secretaría de Comercio Interior obliga también a productores, fabricantes y distribuidores a respetar los precios vigentes en la fecha establecida.

La normativa rige en la provincia, de hecho, a diario se realizan inspecciones en los supermercados de la ciudad para constatar el cumplimiento de los precios máximos, cuyos importes deben retrotraerse a los vigentes a principios de marzo. No obstante, desde los supermercados alegan que continuamente deben negociar con los proveedores.

“El problema es que desde la industria muchas veces aducen que los costos varían por la inflación, por eso esperamos que esta situación se solucione rápidamente porque muchos proveedores, si uno no acepta las condiciones, no entregan la mercadería. Hasta el momento, solo se brindó la advertencia. Pero algunos productos, como la harina, están llegando con nuevas listas y ahí tenemos una disyuntiva porque Comercio nos fijó un precio máximo. En estos casos, en definitiva, el que termina perdiendo rentabilidad es el supermercadista que está en el medio”, indicó a este medio Rogido.

Por lo pronto, de acuerdo con un seguimiento de precios que realiza El Litoral en algunos supermercados, en este mes se mantuvo estable el costo de varios productos y uno de ellos fue el de la harina (tanto común como leudante). No sucedió lo mismo con los lácteos frescos, con las verduras y frutas, que presentaron subas superiores al 20%.

Asimismo, la nueva lista del programa Precios Máximos marcó algunos incrementos en la leche, la sal y el aceite.

En el caso de la leche, desde el sector afirman que puede estar relacionado a los aumentos estacionales. “Cuando llega la temporada del frío disminuye el volumen de leche, el problema es que ya se dispuso el valor máximo. Pero estas cuestiones continuamente negociamos con los proveedores. Nosotros estamos sujetos a los valores que nos marca la industria, no somos formadores de precios, sino intermediarios”, señaló el supermercadista.

Consumo

Por otra parte, en lo que respecta al consumo advirtió que en lo que va de abril en relación con marzo se detectó una fuerte caída en las ventas. Además, creció la venta de frutas y verduras, mientras que cayó la de alimentos no perecederos.

Según los datos de la consultora Focus Market en el país, el consumo de alimentos creció aproximadamente un 16% en relación al año anterior. Ese repunte inicial del mes pasado, relacionado a un abastecimiento de mercadería en los hogares por la cuarentena, impactó con un menor movimiento mercantil para este mes en gran parte signado por un contexto de incertidumbre económica.

(MS)