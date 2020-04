Con festejo virtual y sin actividades programadas, inició el Mes de Corrientes

Comenzó ayer el Mes de Corrientes y la conmemoración en esta ocasión se adaptó, al igual que todas las actividades, a la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus. De esta manera, tal como lo hicieron con otros eventos, como la peña chamamecera, la celebración de los 432 años de la ciudad fue de manera virtual, a través de la página de Facebook y el canal de YouTube del Municipio.

Así, se dio inicio al Mes de Corrientes en el que habitualmente se desarrolla un sinnúmero de actividades artísticas y recreativas. Sin embargo, este año no será de modo similar el festejo dada la situación sanitaria. De manera casi inédita si se toman en cuenta los últimos años, la ciudad no contará con eventos, recitales ni muestras culturales a fin de que se cumpla el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno nacional, estipulado al menos hasta el 12 de abril, al cual adhirieron tanto la Provincia como la Comuna capitalina.

La conmemoración, esta vez virtual, inició ayer a las 19 a través de internet. Durante unas dos horas, el Municipio transmitió los festejos del año pasado. Así, los vecinos de la ciudad mediante la pantalla pudieron disfrutar de actuaciones de reconocidos artistas de diferentes géneros musicales como Los Hijos de los Barrios, Santiago “Bocha” Sheridan, Mario Bofill y Rodrigo Tapari.

De esta manera, la Comuna encontró una alternativa para conmemorar el cumpleaños de la ciudad y el inicio del Mes de Corrientes, respetando con las disposiciones sanitarias por la emergencia vigente por el coronavirus. Según señalaron, la transmisión tuvo muy buena aceptación y fue seguida por vecinos de diferentes sectores capitalinos.

Más temprano, en el mástil que se encuentra frente al Ex Regimiento N° 9, se realizó un sencillo acto con una acotada presencia de agentes del Ejército, pero sin autoridades gubernamentales ni público. Allí, respetando las medidas sanitarias por la emergencia por el coronavirus, integrantes de la Tercera Brigada de Monte III izaron la bandera allí, a metros de la costanera capitalina. Luego, procedieron a depositar ofrendas florales donde se encuentra la cruz fundacional, en la explanada del puente interprovincial Manuel Belgrano.

Más allá de esto, no están planificadas otras actividades por el Mes de Corrientes, que culmina el 3 de mayo, fecha en que se conmemora el Día de la Cruz de los Milagros. Por la situación sanitaria, el Municipio decidió evitar cualquier tipo de actividad en la que puedan darse aglomeraciones y así impedir posibles contagios de coronavirus.

Será un mes poco habitual en la ciudad, aunque ya desde hace varias semanas se encuentran suspendidos todos los eventos capitalinos, como la peña chamamecera, ciudad de diseño y otras actividades que se realizaban de manera periódica, la mayoría en la zona de la costanera los fines de semana.

Incluso, los balnearios capitalinos se encuentran inhabilitados, por lo cual este mes tendrá la misma modalidad de actos y recitales exclusivamente online a través de los espacios institucionales del Municipio.

El aislamiento social obligatorio finalizará, en principio, el 12 de abril, cuando termine la Semana Santa. Más allá de esto, desde el Gobierno nacional ya anunciaron que la normalización de las actividades se dará de manera paulatina, por lo cual volverán a activarse lentamente de acuerdo con el nivel de necesidad. Así, aunque en la segunda quincena de abril ya no esté vigente la cuarentena total, los eventos masivos seguirán evitándose para prevenir la propagación del virus, más aún durante esta época en que la temperatura comienza a descender y aparecen más casos de enfermedades respiratorias.

Mientras tanto, el escenario principal de eventos continuará siendo los espacios virtuales que tiene el Municipio, desde donde prevén seguir transmitiendo recitales y otros tipos de actividades para conmemorar el mes de la ciudad y, además, sumar alternativas para la recreación de las familias mientras se tenga que cumplir con el aislamiento social obligatorio, evitando salir a la calle hasta que termine la emergencia sanitaria. (DS)