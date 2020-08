Macri en Francia: “Se vive en libertad y con responsabilidad”

Acompañado por su esposa Juliana Awada y su hija Antonia, el ex presidente Mauricio Macri llegó a París, Francia. Estará allí al menos 14 días antes de viajar a Zúrich, Suiza, donde tiene prevista una agenda vinculada a su rol como presidente de la Fundación Fifa.

Esa Nación les exige a los visitantes de otros continentes una estadía previa de 14 días en Europa como medida de prevención por la pandemia de coronavirus.

El vuelo AF 229 de la compañía Air France que trasladó al ex mandatario nacional aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle cerca de las 6.57 hora local (1.57 de la Argentina), cuarenta minutos antes de lo que estaba programado. De camisa y saco y con un tapabocas blanco, el ex mandatario siguió las indicaciones de una enviada de la Embajada para retirar el equipaje y trasladarse finalmente hacia una de las salidas del aeropuerto. La ex Primera Dama lució un pantalón blanco, una remera con rayas horizontales y una campera verde.

“Recién llegado a una sociedad donde se vive en libertad y con responsabilidad. Acá haré la cuarentena europea y recién ahí puedo ir a trabajar a Zurich”.

(AG)