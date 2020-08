Por el Día del Niño algunas jugueterías extienden su horario y abrirán el domingo

Ventas. Comenzaron a activarse las ventas y los comerciantes aconsejan no esperar a última hora para buscar los regalos.

En la previa del Día del Niño algunos comercios decidieron extender su horario de atención, por lo que comenzaron a atender de corrido y algunos también anuncian que abrirán el domingo a la mañana.

“Estamos atendiendo de 8.30 a 20.30 de corrido. También vamos a trabajar el domingo, con horario especial, de 9 a 13”, comentó Mauricio a El Litoral desde una juguetería ubicada en calle Junín. Desde otro negocio del mismo rubro, Natalia expresó: “Estamos desde las 8.30 y abrimos a la siesta a partir de las 15.30, y el domingo vamos a estar solo por la mañana, hasta las 12.30”.

Desde que empezó la semana que la venta de juguetes se activó en el microcentro, no obstante, los comerciantes destacan que el nivel todavía es mucho más bajo que en otros años. Por esa razón es que, con las típicas compras a último momento, esperan que la comercialización repunte.

En este marco, ofrecen más horarios de atención para evitar que se formen extensas filas en los accesos de los negocios. Un tema no menor en estos tiempos de mayor prevención por la pandemia del covid-19. “Como siempre, les pedimos a nuestros clientes que compren con tiempo para que no tengan que hacer fila. Adentro no podemos recibir a más de cuatro personas”, agregó Natalia.

Más allá de las medidas de higiene y seguridad implementadas en los locales comerciales para evitar contagios, con la intención de alentar el aislamiento también empezaron a dar mayor difusión a las compras guiadas por WhatsApp o portales online, que incluyen el envío a domicilio. En este sentido, Fabián, encargado de una juguetería/librería, dijo días atrás a este medio que “estamos haciendo entregas a domicilio. Con un monto mínimo tiene costo, pero si alguien de Capital compra algo mayor a $1.500, lo llevamos gratis”.

Precios

En lo que respecta a los productos más buscados, la mayoría de los empleados de comercio coinciden en que los juguetes que aparecen en la televisión siguen siendo los más populares, aun a pesar de sus precios. De hecho, de acuerdo a los datos de un relevamiento nacional de la Asociación de Consumidores Libres, los juguetes aumentaron casi un 47 % en relación al año pasado.

De todas maneras, se pueden encontrar opciones de juegos desde $100 los más chicos; los juguetes de tamaño mediano rondan entre los $700 y $1.500; mientras que los más conocidos, como los muñecos de personajes o las pistas de auto magnéticas, salen entre $2.000 y $5.000. En las casas de electrodomésticos también se pueden encontrar bicicletas para niños desde $6.000 y a más de $12.000 las bicis para adultos; consolas de videojuegos que oscilan entre $50.000 y $70.000; y tablets que arrancan en $12.000.

“Las ventas son variadas, buscan juguetes de todo tipo, siempre dependiendo del poder de compra y el gusto personal, pero los personajes reconocidos es lo que más buscan. También nos sorprendió que tuvimos más demanda de juegos de mesa, suponemos que es porque pasan más tiempo dentro de casa”, explicó Mauricio, uno de los vendedores.

En tanto que desde una casa de electrodomésticos ubicada en calle Córdoba, Angie comentó: “Ya comenzaron a consultar por los regalitos para el Día del Niño. Están preguntando por todo lo que tiene que ver con tablets y bicicletas. Esos dos productos son los que más están interesando a nuestros clientes”.

Para cerrar, si bien al principio de mes las jugueterías advertían que podría llegar a haber poco stock de ciertos productos por el cierre de algunas fábricas, hasta la fecha no tuvieron mayores inconvenientes en el abastecimiento. No ocurre lo mismo con los celulares, dado que las tiendas de electrónica siguen con faltantes de algunas marcas.

(MS)