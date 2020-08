Reclamo del gremio por el mecanismo de exámenes a los municipales

Ante la implementación del Sistema de Comprobación de Idoneidad que puso en marcha la Municipalidad, desde la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem), solicitaron una audiencia en la Comuna ya que consideran que esto es un mecanismo de eliminación y no de nivelación como se enuncia.

La resoluciones 2.529/19 y la 1.470/20 establecen el procedimiento para la implementación del Sistema de Comprobación de Idoneidad, en principio en el área de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial y la Subsecretaría de Transporte y en este sentido, el secretario gremial de la Aoem, Walter Gómez, se refirió al tema y dijo a El Litoral: “Hemos solicitado una audiencia en la Comuna para tratar la problemática a fin de llevar tranquilidad a los agentes del sector”.

“Entendemos que con la resolución se quiere aplicar exámenes eliminatorios. Nosotros solicitamos que no se avance con esto y se implementen cursos de capacitación, porque esto daña al trabajador y a su economía”, precisó.

En cuanto a la finalidad de este mecanismo, Gómez sostuvo que según lo difundido, la intención sería mejorar el servicio que se presta a la ciudad. “Si lo que se pretende es un mejor servicio, esto se logra con capacitación y talleres como nosotros lo venimos solicitando, porque la práctica enriquece más al momento de aprender”.

Mientras que en relación a las acciones a seguir, El Litoral pudo saber que el sindicato aguardará la convocatoria de la Comuna para avanzar en el tema y frenar este sistema de idoneidad. “Vamos a esperar que nos llamen para una reunión, porque de lo contrario, esto va a implicar un verdadero conflicto institucional”, aseveró Gómez.

Se debe señalar que los agentes del área de Tránsito y de Transporte se reunieron a fin de analizar la situación y definir las acciones a seguir, ya que tienen tiempo hasta el 24 de agosto para inscribirse para rendir el examen .

“Hay que tener en cuenta muchas cosas antes de avanzar, porque hay compañeros que tienen 30 años de servicio y no se lo puede discriminar llevándolo a cuidar una plaza, tras haber brindado su vida a la Comuna. Hay que ser respetuosos de la edad y de la carrera administrativa. Y si bien ya no esté apto para la calle, le deben conferir la posibilidad de que esté en el mismo lugar”, insistió.

Por último y con relación a la cantidad de agentes que tendrían que rendir el examen en esta primera etapa, el secretario gremial señaló que “son aproximadamente 600 los afectados, ya que junto a Higiene Urbana, Barrido y Recolección son las áreas más grandes. Ellos no han dejado de trabajar durante toda la pandemia y no sólo no consiguieron un reconocimiento económico como sucedió en la provincia, a pesar de que el temor de llevar la enfermedad a la casa siempre estuvo latente”.

Paritarias

En el marco de las paritarias 2020, desde la Aoem también se refirieron a la reunión acordada para mediados de agosto e indicaron a El Litoral que ya solicitaron la reapertura de las conversaciones.

“Estamos esperando que nos otorguen una fecha, nosotros hemos enviado la solicitud y tenemos que esperar para poder juntarnos o sino volveremos a solicitar un encuentro”, indicaron.

Cabe destacar que los empleados municipales recibieron en agosto un 6 por ciento de incremento en el básico; además, el plus pasó de 1.500 pesos a 2.000 pesos.

(MNR)