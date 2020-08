Transporte interdepartamental en crisis: sin subsidio y parados hace casi cinco meses

Hace 20 meses están sin ningún tipo de aporte de Nación un grupo de empresas que prestan servicio de transporte interdepartamental dentro del territorio correntino. Pero lo que hasta el 19 de marzo pasado era una situación adversa, sostienen que ahora ya es una crisis. Es que debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus no están trabajando. No obstante, deben abonar -según el caso- la mitad o el 100% de los haberes del personal, pagos que hasta ahora efectuaban con los ahorros que tenían. Sin embargo, alertan que ya no tienen recursos para seguir sosteniendo decenas de fuentes laborales.

“Cuando en diciembre del 2018, el Gobierno nacional suprimió el subsidio para el combustible, supuestamente nos iban a pagar una compensación. Pero lamentablemente eso no se concretó. Sólo unas pocas empresas que brindan el transporte interdepartamental reciben ese aporte anunciado en aquella oportunidad. Desconocemos por qué más de 15 no lo recibimos”, comentó a El Litoral el propietario de una empresa que hace varias décadas transporta pasajeros de al menos dos localidades.

A lo que otro de sus pares acotó que “en principio ya era complicado poder cubrir los costos porque, por ejemplo, para ir hasta una ciudad que está a más de 300 kilómetros de Corrientes necesitábamos unos $20 mil sólo para el combustible. Pero después las cosas se complicaron cuando por la pandemia tuvimos que dejar de circular”.

Parate

En este sentido, coincidieron en que si bien desde el pasado 19 de marzo y hasta ahora, “no tenemos que pagar combustible pero tenemos costos fijos como el abono de los salarios, aportes y los tributos correspondientes”. Sobre esto, acotaron que algunos accedieron al programa nacional de Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP). “Pero aun los que lograron estar incluidos tienen serias dificultades porque el Estado cubre el 50% del sueldo y lo restante se debe hacer cargo la empresa”, indicó uno de los propietarios de colectivos que une dos comunas del interior. Al mismo tiempo acotó: “Hay quienes dicen que esto es parte del riesgo empresarial, pero creo que ya lo absorbimos con creces. Cubrimos la segunda quincena de marzo, abril, mayo, junio y ahora debemos pagar julio. Son muchos meses sin poder trabajar. Es indispensable poder contar con alguna ayuda que nos permita sobrevivir a este periodo de pandemia”.

Teniendo en cuenta que “son más de 200 las fuentes laborales que dependen de los servicios de transportes interdepartamentales. Uno le puede decir al que le compró una unidad que le espere un poco para pagar, pero eso no se le puede decir a un chofer, a un mecánico, etc., porque necesitan ese dinero para vivir”.

Por ese motivo, quienes tienen las concesiones de líneas de transporte interjurisdiccionales insistieron en la necesidad de poder contar con algún tipo de aporte del Estado para que una vez que termine la cuarentena puedan seguir trabajando. “Porque aun si ahora nos habilitaran a circular, tendremos que llevar pocos pasajeros para mantener la distancia física por la pandemia, entonces será mayor el costo que la ganancia”, estimaron.

(CC)