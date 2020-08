Una conductora de TV reveló en vivo que fue abusada cuando era niña

Mariela Fernández (42) reveló este jueves, en medio de una entrevista al aire, que en su infancia fue víctima de abuso sexual de parte de un miembro de su familia.

La fuerte revelación se vio por la pantalla de C5N cuando Mariela y su compañero, Claudio Rígoli, entrevistaban a las autoridades de una fundación para víctimas de abuso.

Entonces, la conductora expresó: “Me quiero poner en el lugar de las criaturas, de esos papás, y correrme un poquito de la Justicia, que tiene que actuar... Pensemos en los chiquitos que fueron abusados hoy, y quiero preguntarles qué indicios, a qué tenemos que estar atentos los papás”.

Y, acto seguido, confesó: “Yo les voy a contar que fui víctima de abuso, a mis 10 años, y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras; me daba vergüenza. Mi mamá no se daba cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor. El pone en palabras lo que había visto, y ahí a mí me corren de ese lugar”.

La presentadora televisiva recordó esa traumática experiencia. “En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial, simplemente nos corrimos; se cortó el vínculo con la familia. Esto pasaba hace tiempo atrás, cuando se callaba porque daba vergüenza”, dijo Fernández.

