Repudio a la cláusula de presión mediática

El exgobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris manifestó su repudio a la cláusula que integrantes del Gobierno nacional incorporaron de manera sorpresiva al proyecto de reforma judicial que se debate en el Senado. La denominada “presión mediática” que promueve el oficialismo es sólo un intento por corroer los cimientos de la libertad de expresión, base fundacional del sistema republicano. Es un claro atentado contra la democracia, además de innecesaria pues los jueces cuentan con sobrados mecanismos para defender su actividad y los antecedentes en este sentido abundan.

Romero Feris fue presidente de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado y el autor de la inviolabilidad del secreto de las fuentes periodísticas que se incorporó en la reforma constitucional de 1994 y se eternizó en el artículo 43 de la Carta Magna nacional que establece: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.

Ese mismo artículo fija que “toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos”.

“La Constitución es clara y no es necesario incorporar ninguna cláusula en una reforma teñida de sectarismo y que parecería tener como máxima finalidad promover la impunidad de ciertos sectores del poder. La nación argentina no se merece esto. Los valores democráticos y republicanos deben ser defendidos sin importar quien gobierne”, advirtió Pocho.

La mencionada cláusula de “presión mediática” parece guardar relación con la figura del desacato, que Romero Feris logró retirar del Código Penal, por considerarla lesiva contra la libertad de expresión y el trabajo periodístico.

“Tal vez la Justicia argentina tenga cuestiones por corregir, pero no se puede pretender optimizar un poder del Estado en detrimento de otro. La libertad de expresión, consagrada en la Constitución Nacional y en tratados internacionales es el resultado de innumerables luchas, tras años oscuros no sólo del país sino del mundo entero. No se puede claudicar ante las intenciones de un sector. Es necesario debatir esta cuestión y dejar en claro ¿qué es lo que se pretende con esta maniobra? El país no se merece esto”, concluyó el exsenador nacional.