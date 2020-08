Cristina Castro se reunió con Kicillof y volvió a criticar a Berni

La mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril pasado cuando intentaba llegar a dedo a Bahía Blanca desde su pueblo Pedro Luro, mantuvo una reunión ayer con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La mujer dijo que se lleva “transparencia” y que se va “conforme”, pero también aclaró que espera más respuestas y volvió a ser muy dura con el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, a quien acusó de “bocón”.

“Me llevo algunas respuestas, le dejé preguntas que me irá respondiendo. Quiero confiar en que las cosas serán transparentes. No me gusta la política, no me caso con nadie. Prefiero confiar en las respuestas. Me voy con algunas respuestas y quiero ver cambios”, comentó la mujer a la salida del encuentro.

“A mi hijo no me lo va a devolver nadie con vida, pero tampoco quiero que vuelva a pasar”, subrayó Cristina, quien aseguró que hay muchas cosas que suceden en el interior que “no se saben”, por lo que pidió a los medios de comunicación que “escuchen” a aquellos padres que buscan a sus hijos desaparecidos.

“Hay personas desaparecidas y muertas en pandemia. Estamos en democracia y el ‘nunca más’ es nunca más en serio”, dijo la madre de Facundo.

(EN)