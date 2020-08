El sentido saludo de Bielsa a Zini: "Sus mensajes a través del chamamé me han hecho feliz"

En un sentido mensaje, el técnico argentino Marcelo Bielsa le deseó una pronta recuperación al padre Julián Zini y afirmó que se ha emocionado con sus letras y toda su arte.

"Padre Julián, soy Marcelo Bielsa. Estoy acá en Inglaterra y quería mandarle un mensaje para transmitirle toda la energía y toda la fuerza que sentimos los que admiramos su obra", comienza el video grabado por el actual DT del Leed United.

En ese material, Bielsa indica que "es justo que usted reciba en forma de devolución los que nos ha dado a todos los que nos hemos emocionado con sus letras y con toda su arte".

"Yo sé que el pueblo chamamecero tiene una infinidad de cosas que agradecerle", afirma el DT y agrega: "He escuchado algunas letras suyas conmovedoras".

"Yo no puedo hablar de su condición de sacerdote pero sí puedo decir que sus mensajes a través del chamamé me han emocionado, me han hecho feliz y me han dado energía", asegura en otro tramo del material.

Esa energía "es la que quiero transmitirle porque sé que en este momento está superando una enfermedad que exige mucha fuerza", indica Bielsa.

"Un abrazo grande y muchas gracias padre, que se mejore", cierra el video.

VIDEO COMPLETO

El padre Julián Zini fue dado de alta, tras estar internado en el Hospital Vidal por complicaciones en un tratamiento oncológico.

