Tipoití: hisoparán a todo el personal tras detectar otros 15 contagios de coronavirus

El Ministerio de Salud Pública confirmó ayer 15 nuevos casos de covid-19 en la fábrica textil Tipoití, luego de haberse detectado el primero durante la jornada del viernes. A raíz de esto, se procederá a hisopar a todo el personal, que deberá permanecer en aislamiento hasta tener los resultados. No garantizan que mañana se vuelva al trabajo normal.

Según el parte epidemiológico de ayer, 15 de los 20 casos positivos de coronavirus correspondieron al personal de Tipoití, empresa en la que se había detectado una persona con la enfermedad durante el viernes pasado. El delegado de las y los trabajadores comentó a El Litoral que “no descartamos que haya más casos positivos porque no terminaron de dar todos los resultados de los primeros 140 hisopados”. Además, reiteró que “algunos fueron a trabajar igual esa noche (del viernes) de manera obligada”, a pesar de que ya se conoció la noticia del primer positivo.

Ante esta situación, la jefatura de la firma confirmó que el Ministerio de Salud Pública “resolvió hacer el hisopado a todo el personal de la empresa”, que son alrededor de 650, porque “de los 15 que dieron positivo no todos son del mismo turno”. Además, pidió a las y los empleados “que se queden de forma preventiva en sus casas hasta que tengamos el resultado de todos”.

Si bien desde la empresa comunicaron el viernes pasado que por prevención la misma permanecería cerrada hasta mañana, con la decisión de hisopar a todo el personal, ahora esta medida dependerá de lo que indiquen los resultados de los test. “Hasta hoy no se sabe si el martes la empresa se pone en marcha”, dijeron desde Tipoití, mientras que el delegado advirtió a este medio que “si no nos hacen el hisopado a todos, no iremos a trabajar” mañana.

En ese sentido, el trabajador reiteró que “lo primero que hubo que hacer es cerrar la planta ya el viernes, por sentido común”, pero “ese mismo día se amenazó a la gente para que se presente a trabajar en el turno de la tarde”. “Por suerte la mayoría decidió no arriesgar su vida y faltar, aunque otros sí fueron”, agregó.

Cumplimiento

Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) de Corrientes emitieron un comunicado en el que manifestaron su “profunda preocupación” por los últimos casos de covid-19 confirmados, y apelaron “a las autoridades públicas, privadas, intermedias, como así especialmente a los actores sociales y a la comunidad en general, a continuar y reforzar los procedimientos preventivos que hacen al distanciamiento social: uso de tapabocas y al cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad sanitaria”. Asimismo, indicaron que “en las últimas semanas nos encontramos con que se está exponiendo de manera sustancial a los trabajadores de la salud, quienes, desde el primer momento, han asumido con profesionalismo y absoluta responsabilidad estando al frente de tal situación”.

“Debemos proteger al personal de la salud porque son ellos lo que deben atender a la sociedad, no sólo por esta pandemia, sino por todas las complicaciones de dolencias que implica una atención de la salud”, finalizaron.

