Quintero fue autorizado a tramitar la visa de trabajo para jugar en China

El volante colombiano Juan Fernando Quintero recibió hoy la autorización para realizar la visa de trabajo china y en las próximas horas iniciará el trámite para poder viajar a realizarse la revisión médica, aunque no podrá jugar hasta el año que viene.

El enganche, que fue vendido por River Plate al Shenzhen de la Liga China en una operación que orilló los 10 millones de euros, podría viajar la semana que viene a firmar su contrato y ser presentado de manera oficial por el equipo que no pudo clasificar a la zona Campeonato y jugará los play off por no descender.

Así se resuelve una negociación de casi dos meses, en los que "Juanfer" dejó los entrenamientos de River aún sin haber firmado su contrato por los temas relacionados con la visa de trabajo.

Asimismo, Quintero no podrá jugar en los play off de la Liga China ya que el libro de pases se cerró y por eso deberá sumarse al equipo cuando se reinicie la pretemporada, más cerca de fin de año, de cara a los torneos oficiales en 2021.

Por esa razón el volante viajará a China para cerrar los detalles de su vinculación y su estadía en la ciudad de Shenzhen y regresará a Medellín, donde seguirá entrenando por su cuenta hasta que el equipo termine el actual torneo.

Telam