Trump prevé 100 indultos en su último día en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump prepara su salida de la Casa Blanca con una nueva polémica: trascendió que en sus últimos días de gobierno anunciará el perdón o la conmutación de sentencias a más de 100 personas, una lista que podría incluir a varios de sus familiares, amigos e incluso a él mismo.

Trump se reunió por varias horas con su yerno, Jared Kushner, su hija Ivanka Trump y otros asesores para revisar una larga lista de solicitudes de indultos, según le dijeron a la CNN y al Washington Post fuentes que participaron de esos encuentros.

El presidente, que abandonará el cargo el miércoles cuando asuma el demócrata Joe Biden, estaba personalmente interesado en los detalles de cada caso.

En la última semana, Trump ha estado particularmente preocupado sobre si emitir o no indultos “preventivos” a sus hijos mayores, a sus principales asesores e incluso a sí mismo. Sin embargo, no ha tomado aún la decisión final: algunos de sus expertos legales le han advertido sobre no indultarse a sí mismo.

Ni Trump ni sus hijos mayores (Ivanka, Donald Jr, Eric y Tiffany) han sido acusados por ahora de delitos ni tampoco ha trascendido que estén bajo investigación federal. Pero el tema del autoindulto presidencial se ha vuelto más controversial desde el asalto al Congreso del 6 de enero, cuando violentos simpatizantes trumpistas entraron por la fuerza al edificio y provocaron cinco muertos.

Algunos expertos creen que Trump podría enfrentar cargos penales por incitar a la multitud a cometer actos violentos.

Nunca un presidente en los Estados Unidos se ha indultado a sí mismo y no está bien claro en la Constitución si puede hacerlo o no, ya que no aborda explícitamente esa posibilidad. Trump ya ha dicho hace dos años que estaba en su “absoluto derecho” de perdonarse a sí mismo.

Muchos expertos señalan que un autoindulto es inconstitucional porque violaría el principio básico de que nadie puede ser juez de su propia causa. Pero otros argumentan que el perdonarse a sí mismo es posible porque el poder de perdonar está señalado de una forma muy amplia en la Constitución.

Un autoindulto lo beneficiaría solo en cargos federales. Algunos expertos creen que Trump puede ser juzgado por una llamada que hizo para presionar al principal funcionario electoral de Georgia. También por su discurso del 6 de enero señalado como incitador a la violencia en el Capitolio.

También está bajo investigación por fraude fiscal. Un indulto no puede cubrir una conducta futura, pero sí puede ser preventivo, ya que cubriría una conducta que aún no ha dado lugar a un proceso judicial.

Más allá del debate sobre si el legal o no el autoindulto, muchos piensan que una acción de Trump en ese sentido podría enojar a los republicanos del Senado, que serán los que juzgarán al presidente saliente en el juicio de impeachment por instigar la violencia que ya ha sido activado por la cámara de representantes.

(AG)