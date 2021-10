Investigan la muerte de un motociclista en la Ruta 14

En la madrugada de ayer hallaron muerto junto a su motocicleta a un hombre de 34 años, en un tramo de la Ruta Nacional 14 que atraviesa la ciudad de Gobernador Virasoro.

El fallecido fue identificado como Gustavo Sergio Martín Da Silva, que se hallaba cerca de una motocicleta de 110 c. c., en tanto que unos metros más adelante estaba su primo Matías Da Silva, inconsciente y severamente herido. Fue encontrado a las 5.30, junto a una moto marca Zanella de 200 c. c.

La investigación está en manos de la Comisaría Primera de Gobernador Virasoro, que trata de conocer si ambos parientes chocaron entre sí, o si fueron embestidos por otro vehículo que posteriormente se dio a la fuga.

Ambos motociclistas fueron encontrados en el kilómetro 748 del corredor vial, frente a un conocido aserradero. Otro de los datos aportados es que en la zona funcionaría un boliche bailable.

