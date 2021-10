“La prioridad del Gobierno es recuperar la economía y está tomando medidas”

En el último tramo de la campaña, el senador nacional Camau Espínola, en su rol de candidato a renovar la banca por el Frente de Todos, dialogó con Final Abierto y se explayó respecto de sus expectativas para el 14 de noviembre, el escenario nacional y la postura asumida por la oposición.

—¿Qué estás viendo que puede suceder en estas elecciones?

—Trabajando para achicar más y tener la posibilidad de ser una alternativa y que la gente me acompañe y que podamos ganar.

Soy competitivo y siempre juego para ganar hasta el último día y también sé que hasta que uno no cruza la meta o se cuenten los votos, no está terminada ninguna elección o competencia. Entonces lo hago de esa manera siempre y lo voy hacer hasta el último día llevando mi mensaje a cada uno de los correntinos de lo que consideramos que es importante y lo que hace falta en nuestra provincia y el rol que voy a tener como senador para que Corrientes sea parte del crecimiento de la Argentina, que estoy seguro que se va a comenzar a sentir.

—¿Qué va a terminar de votar el correntino el 14 de noviembre?

—Elecciones son elecciones ¿no? Es un tema difícil de analizar cómo se va levantar el 14 de noviembre el correntino y si va a votar, por ejemplo, en las comunas donde nosotros tenemos intendentes sumamente exitosos de una gran gestión y que han revolucionado de manera favorable a la municipalidad, si van a poner en valor la gestión del intendente o si va a ver esto que discutimos sobre quién va ser el mejor senador que puede ir a representar a Corrientes y los intereses en común que tenemos.

—¿Qué análisis hacés de lo que pasó en las elecciones de las Paso a nivel nacional?

—Todos los presidentes que gobernaron en la pandemia tuvieron un castigo porque tomaron las decisiones y nadie quería estar encerrado y toda la culpa era del presidente. Pasó con Merkel en Alemania, con Trump en EE.UU. y así todos fueron afectados por la pandemia.

Pero más allá de la responsabilidad y lógicamente de la mirada pos pandemia de la recuperación de la Argentina que se están tomando medidas que por ahí no tienen impacto ahora y que tendrán un impacto más adelante y también me preocupa cuando escucho a la oposición en un relato o una mirada de obstaculización. Porque a la sociedad le pide más votos para sacar más legisladores y que estamos hablando de una Argentina con obstáculos, y no estamos poniendo en debate que quieren hacer y nosotros sí y estamos tomando medidas para reactivar la economía.

La oposición quiere más votos para perjudicar al gobierno y no más votos para ayudar al gobierno o ver si la Argentina se recupera, con una mirada que prefieren que le vaya mal a este gobierno pensando que van a tener una alternativa de acá a dos años. Y si hay algo es que Argentina no quiere volver a la situación que le tocó gobernar a ellos, con deudas, una crisis financiera y de prometer pobreza cero y estamos cada vez peor.

—¿En qué sector de la oposición ves a Valdés, tras las críticas al Gobierno nacional?

—Aclaro que Valdés se pone en la posición de Juntos por el Cambio o Vamos Juntos. Él se está extremando en el relato.

—¿Creés que la posición de Valdés es un relato?

—No lo sé, veremos después del 14. Espero que tengamos la responsabilidad y voluntad entre todos para asumir el compromiso de trabajar juntos para sacar adelante a la Argentina.

De la misma manera lo hago yo para sacar adelante a la provincia que tiene mucho por hacer todavía. El gobernador tiene cuatro años más por delante y la sociedad le dio una alta responsabilidad para gobernar, pero los problemas nos vienen ganando hace mucho tiempo atrás como hace 20 años nos vienen ganando y creo que tenemos que empezar nosotros a ganarle al problema. Empecemos a tener más viviendas y obras.

—¿Creés que la postura de Valdés puede generar problemas en la relación provincial con Nación?

—Tensión va a generar, lógicamente. Pero nadie quiere, todos podemos respetar una posición o mirada pero cuando hay un relato duro o más bien con una mirada que no le vaya bien al otro porque así ellos van a volver o creen que van a volver y eso no genera una relación razonable.

Ahora cuando hay una diferencia de opinión personal es entendible, pero con una mirada constructiva a los ciudadanos de nuestra provincia siempre uno tiene las puertas abiertas. Por eso yo creo en la política del dialogo, de la razonabilidad y del trabajo en conjunto con una mirada en la gente y no con el interés político o electoral.

—¿Cuáles son las prioridades de la agenda nacional en términos generales?

—La prioridad del Gobierno es recuperar la economía y están tomando medidas y se impuso una ley de forestoindustria y nosotros estamos trabajando para una ley en lo energético, el tema de la hidrovía, cómo transferimos los planes sociales a un empleo genuino.

El Gobierno viene avanzando con medidas que van a ser de impacto importante con obras de infraestructuras que vamos a tener porque las obras generan fuentes de trabajo, consumo e insumos. Pero también tenemos que definir qué provincia queremos, porque siempre hablamos de planes estratégicos en cada una de las elecciones o procesos electorales, pero no tenemos definido hacia dónde vamos a ir concretamente con la provincia.

—Después del 14 de noviembre, ¿es posible retomar la agenda del Norte Grande que quedó totalmente desarticulada en este momento?

—Eso tiene que volver.

—¿Pero por qué se paró?

—Hay un proceso electoral y hay otros debates en este momento.

—Pero los problemas que se tratan ahí son los que mencionamos…

—Después del 14 lo vamos a trabajar con los gobernadores y los legisladores. Los legisladores de nuestra región estamos hablando y vamos a trabajar en conjunto para impulsar lo que se necesita.

Tenemos que pensar que modelo de región y provincia queremos, ver qué hace Chaco, Formosa o Misiones y que podemos potenciar nosotros. Para mí eso es lo que está faltando o lo que no se está trabajando y entonces hay que ampliar la mesa para que después los legisladores cuando tengamos que discutir las leyes o cuando somos legisladores oficialistas que podemos trasladar al presidente que cosas creemos que son el camino adecuado más allá de que gobierne quien gobierne, le vamos a poder dar el camino y la potencia que se necesita para ir resolviéndolo.