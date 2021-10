Condenado por violar orden de restricción y amenazar de muerte a su expareja y su hija

Renzo Ruiz Díaz, quien se encuentra detenido por varias denuncias de violencia de género, volvió a ser condenado por violar una orden de restricción y amenazar de muerte a una expareja y su hijo. En tanto, el 5 de noviembre comenzará a ser juzgado por haber golpeado a su expareja Ana Irene Díaz Colodrero, en un hecho ocurrido en Goya.

Ruiz Díaz, quien permanece detenido, fue a juicio oral nuevamente y recibió condena. El acusado ahora deberá cumplir 8 meses de prisión efectiva por desobediencia judicial. Además tiene otra pena a 3 años de prisión que estaba en suspenso. El dictamen se dio a conocer ayer a la mañana en modo virtual por el Tribunal Penal de Goya.

Tuvo dos juicios anteriores y le resta uno más que tiene fecha de inicio para noviembre.

En un juicio a mediados de 2020 fue declarado culpable, pero se le otorgó el beneficio de libertad condicional. Sin embargo, continuó acosando a su expareja que lo había llevado justamente a ese juicio.

A pesar de tener una orden perimetral para no acercarse a su expareja y la hija en común de ella, las abordó a ambas en la vía pública y las amenazó. Será trasladado a la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial.

Ruiz Díaz se ganó la atención de los medios de comunicación cuando en junio pasado Ana Irene Díaz Colodrero dio a conocer a la prensa la pesadilla que estaba viviendo. Relató que sufría violencia de género por parte de su exnovio, quien rompió la puerta de la vivienda de su casa y la golpeó.

En este sentido, otra de las víctimas de violencia de género por parte del hombre, Adriana Arizaga, se refirió a un hecho que sucedió en 2013. La mujer fue atacada por Ruiz Díaz, le luxó la mandíbula y le propinó otras heridas graves en el rostro. “Siempre me mantuve aislada y no lo hice público por miedo a las represalias. La causa incluyó una lucha por seis o siete años. En el 2020 recién obtuve una sentencia a pesar de tener todas las pruebas médicas y documentación correspondiente”, añadió.

“La fiscalía de Goya hizo la denuncia de oficio y obtuve todas las respuestas que otras chicas no tuvieron. Renzo Oscar Gastón Ruíz Díaz tiene otras causas”, aseguró Arizaga.

La mujer siguió relatando su caso: “Tuve que irme de Santa Lucía porque había una persecución constante y amenazas todo el tiempo de él y de parte de su familia. Es una persona sumamente violenta, sin importar el género. Me costó mucho tiempo volver a caminar tranquila; cuando me vine a vivir a Goya me lo cruzaba y llegué a sentir tal paranoia que pensaba que me rastreaba, y hoy que levanté la voz, vuelvo a tener miedo no solo de él, sino de su familia”, finalizó.

(NG)