En cuatro horas se agotaron las entradas para la fiesta más popular del país

La productora De La Estrella, de Esteban Centeno, organiza el evento más popular del mundo en Corrientes: La Fiesta Bresh, que se realizará el sábado 6 de noviembre en el predio de Yapiré. Pero para sorpresa de todos, las entradas se agotaron en cuatro horas, sin auspicio y con escasa publicidad. Solo se difundió por las redes sociales.

“Es impresionante lo que pasa con la Fiesta Bresh. Una locura. Se agotó todo en cuatro horas en Corrientes. No nos pasó nunca y solo se difundió por las redes. Hemos hecho recitales en todo el país y con todos los artistas. No nos había pasado algo así y no creo que pase en todo el Mercosur. Me refiero que se agote todo sin publicidad, con escasa difusión. Es todo un fenómeno”, dijo Centeno a El Litoral.

“Debimos agregar otra fecha: el jueves 4 de 23 a 3. Veremos cómo nos va. Pero esta es una fiesta innovadora y que se está muy instalada en todo el mundo. También eso un fenómeno y se explica en que esta es una fiesta sin prejuicios: podes ir de short de fútbol y zapatillas, o de zapatos y más elegante, nadie te va a decir nada. Sector Vip no hay. Lo hacemos en Buenos Aires para los famosos porque es un problema que estén en el predio y con toda la gente alrededor”, explicó.

La Bresh fue creada por un grupo de amigos y amigas en el invierno de 2016 en la ciudad de Buenos Aires con la misión de armar un nuevo tipo salida nocturna con los valores de las nuevas generaciones, para promover un ambiente de libertad colectiva.

Las primeras fiestas se hicieron para 450 personas, pero en menos de un año ya se había triplicado la cantidad de público. Con su crecimiento, esta fiesta se convirtió también en un lugar de encuentro para artistas, raperos, influencers, actores y personalidades destacadas de la nueva generación a lo largo y lo ancho del país, y a partir de 2019 se extendió a otros países como Uruguay y Ecuador. Hasta febrero de este año se realizaron más de 170 fiestas con un total de 243 mil asistentes.

Con la pandemia, la Bresh se adaptó a la necesidad de aislamiento social y realizó durante más de seis meses ediciones virtuales con acceso libre y gratuito a través de transmisiones en vivo, logrando una audiencia de aproximadamente 850 mil visualizaciones con un pico de 83 mil vistas en simultáneo en el momento más estricto de la cuarentena. La Bresh se colocó rápidamente en el puesto 1 en tendencias en Argentina de Twitter y se consagró como la fiesta más popular del país y las redes sociales en su nuevo formato digital. Incluso ha llegado a ser muy exitosa en Paraguay, Chile y México, además de alcanzar notoriedad en diversos rincones del mundo, incluyendo países europeos.