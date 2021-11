Ser el individuo que sabemos que somos y no lo estamos siendo

Por M. Javier Arecco

Profesor universitario, autor de varios libros y artículos sobre recursos humanos, liderazgo y cambio organizacional. Licenciado en Recursos Humanos, Magister en Psicología Organizacional, coach internacional. Especial para El Litoral

Me interesa postular la construcción de un acrónimo, como un camino de regreso al ser abundante, aquel que ve al mundo de manera más amplia y rica, como una línea ancha de horizonte cargada de posibilidades infinitas. El observador creativo, aquel que se distancia de su realidad y puede observar el mundo de manera más abarcadora, regresa al gesto de la mirada infantil: mira sin prejuicios ni pecados, desde la ilusión y la posibilidad, escuchando atentamente a la voz de su conciencia.

La percepción está condenada a ser contaminada por algún prejuicio a menos que algo en nosotros cambie radicalmente y aprendamos a vivir y funcionar desde otro punto de vista muy diferente. Es por eso que, para alcanzar una percepción genuina, se necesita previamente descubrir y definir una experiencia alternativa del ser o estar siendo. Esta experiencia alternativa implica encontrar otro foco para la conciencia: construir una mirada nueva, energizada por su fuerza vital, al tanto de su grandeza y limpia de los juicios provenientes de los obstructores de la imagen o de los bollos.

La mayoría del contenido que pasa por nuestra mente —es decir, fundamentalmente, nuestra memoria— se relaciona con rutinas, obligaciones, gustos, relaciones y la recepción de nuestro entorno. Los pensamientos forman de manera constante conclusiones, comparaciones y estrategias basadas en el hábito. Estos hábitos, a su vez, pueden modificarse —por ejemplo, reemplazando hábitos insalubres por hábitos saludables—; pero siempre y cuando seamos capaces de diseñar un nuevo observador que tenga la tranquilidad para asumirlos y la energía para llevarlos a la acción. Esta energía provendrá de la toma de decisión ya que la elección de este observador genera poder. El propósito de la creación de este nuevo observador es la transformación de nuestra energía en algo constructivo. Para esto, es necesario desarrollar el músculo de la observación-sensible: aquella parte de nosotros que tiene la capacidad de distinguir el pensamiento que despierta una sensación incómoda, algo que requiere de nuestra atención. Transformar esta energía en algo constructivo implica dejar de abastecer de combustible a nuestros problemas, miedos, opiniones, comentarios necios y condicionales que limitan la vida estrictamente a la supervivencia y a lo material.

Con la construcción de un nuevo observador como norte, procederé a enumerar los aspectos posibles a trabajar para lograrla:

• Construir una imagen del observador distinta a la de nuestro observador mental-cotidiano.

• Sentir-observar qué produce esta mirada en nuestro cuerpo, mente y emociones. Crear una fuerza poderosa desde la inteligencia espiritual.

• Mantener nuestra atención en la energía del observador. Solo con prestar atención, el observador modificará lo observado.

• Discernir que nuestras creaciones y energías provienen de una disciplina interna de nuestra inteligencia espiritual y no de nuestra personalidad.

• Convertirnos en la conciencia que observa desde la energía vital.

Pero lo que complica este ejercicio es, en mi opinión, ¿desde dónde construirlo?, ¿desde dónde miro como persona? Para ello es que quiero introducir este acrónimo de persona.

Un acrónimo es una palabra que tomando cada una de las siglas que la compone formar un cuerpo conceptual cagado de sentido para explicar el cambio que se propone. Nos proponemos crear un observador diferente, para que pueda establecer una persona diferente, bueno vamos a trabajar desde la palabra persona, pero no desde su significado, aunque es muy interesante. Ya que los griegos hacían una diferencia entre la persona que está detrás de la máscara con el personaje que es la máscara. Aquí propongo tomarlo desde otro concepto el del acrónimo.

Voy a dar una receta para poder construir un observador diferente que nos posibilite subir nuestro auto concepto, nuestro sentido de propósito, que nos de poder para encarar un cambio positivo en nuestras vidas, que nos ayude a focalizar en nuestro objetivo, que nos asista para cuando tenemos dudas y nos oriente. Estas ideas están basadas sobre el trabajo de Byung Chul Han, pero adaptadas a un acrónimo, Persona, donde tomando cada letra veamos de crear una regla nemotécnica:

P: Participación con pasión absorbente. Pregúntate qué es lo que realmente te gusta… que cuando lo haces pierdes el control del tiempo, no te acuerdas de comer o de ir al baño, o mirar el teléfono. ¿Qué te apasiona de verdad? Sea lo que sea no hace falta que sea una gran obra, solo piensa en lo que te lleva a estar en un estado de pasión absorbente. No tiene que ser un trabajo, puede ser un juego una relación, un pasatiempo, ¿qué?

E: Emociones positivas. ¿Estás en una emoción que te abre posibilidades? ¿Cómo es tu estado de ánimo? ¿Qué quiere decir estar en positivo para vos? Piensa en las oportunidades que se te pueden abrir si solo poder cambiar o sustituir una emoción negativa por otra que sea positiva, que eleve tu energía, que te permita mirar desde otro observador más inteligente, más focalizado, conectado con la posibilidad.

R: Relaciones placenteras. ¿Estás con las personas que quieres estar? ¿Estás con estas personas de la manera que quieres estar? ¿Estás con estas personas siendo quien sos de verdad? ¿Estás en el lugar donde quieres estar? ¿Y por el tiempo que vos querés? Si la respuesta es positiva te aliento a que sigas por ese lado, pero si no lo son te pido que busques estas relaciones positivas que sacan lo mejor de vos, que te permiten ser de otro modo, que te elevan a un estado en donde te sentís más seguro/a sin ser juzgado/a negativamente.

S: Significado de propósito. ¿Tu vida busca un propósito determinado? ¿Lo sabes? ¿Tenés claro para que te levantas a la mañana de la cama y encaras tu vida? Pero la pregunta aquí es si le encontrás un significado, sino solo tenés que ser claro/a con vos y definirlo, total no es que vaya a estar escrito en piedra tallada, solo es para darte un significado que puede cambiar en cualquier momento, no me refiero a producir, trabajar u obligarte a algo, sino que me refiero a hacer algo que cuyo sentido de propósito de haga feliz.

0: Objetivos claros, logros. Aquí te pido que sea lo que sea hayas contestado en el punto anterior, los escribas claramente en términos de logros, o sea un enunciado alcanzable, una manera de alcanzarlo, una forma en que puedas saber que lo alcanzaste, por ejemplo, que sea medible, que le des el tiempo y pongas tu empeño en eso.

N: Negociador. Poder contar con una mirada amplia, ser creativo, y saber negociar con el otro, con el contexto, con tus compañeros, amigos, jefes, clientes, proveedores etc. este logro que te propones alcanzar. Darte el permiso de ser astuto/a con tus metas, pero buscando ser un socio con el otro.

A: Agradable con vos mismo/a. Si estás agradable con vos en tu cuerpo, atraerás salud, y si estás desagradable con tu corporalidad atraerás enfermedad. Si te sentís agradable atraes amor; si te sentís desagradable atraes pena. Si tus pensamientos son agradables, atraes paz, y son desagradables, conflicto, y si tu energía vital es agradable, atraes fuerza, sino será debilidad.