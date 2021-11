El nuevo mensaje de Sergio Agüero en Barcelona sobre su estado de salud

La actualización -no oficial- sobre el estado de salud de Sergio Agüero preocupó al fútbol mundial, a tal punto que el propio futbolista tuvo que salir a aclarar la situación a través de sus redes sociales.

Y es que la versión del medio español Catalunya Ràdio cayó como un baldazo de agua fría: indica que la arritmia del argentino es más grave de lo pensado y hasta podría ser incompatible con la práctica deportiva profesional, lo que contempla entre las posibilidades dejar de jugar.

Por eso, Agüero, quien continúa con un tratamiento especial para tratar su afección, decidió calmar las aguas con un contundente mensaje: "Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo".

Un detalle a tener en cuenta es que el escrito finaliza con un emoji de una mano haciendo los famosos "cuernitos", un gesto que utiliza Ansu Fati en Barcelona para dedicarle sus goles al Kun.

Si bien Barcelona no se anunciará al respecto hasta enero de 2021, lo que se sabe hasta el momento de Agüero es que no podrá jugar por tres meses ni entrenarse (o agitarse) y que los resultados de los últimos estudios no le dieron bien.

Es más, la última información que dio el conjunto catalán data del 2 de noviembre, cuando emitió un comunicado en el que informó que después de someterse a un procedimiento diagnóstico y terapéutico con el doctor Josep Brugada sería baja hasta febrero, como mínimo, lapso en los que se evaluaría la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación.

El Kun, de 33 años e integrante de la Selección Argentina, ya fue informado acerca de que su cuadro cardiológico podría obligarlo a retirarse del fútbol. De todas maneras, el ex Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City no tomará ninguna decisión hasta el próximo año.

Cabe resaltar que esta no fue una arritmia aislada, sino que Agüero tiene una afección que arrastra desde chico, cuando tenía tan solo 12 años y jugaba en las divisiones inferiores de Independiente. Desde el entorno del fútbolista hay dos maneras de verlo: “Esta afección le corta la carrera o en realidad pudo hacer su carrera pese a la afección que padecía controlada”.

TyC Sports