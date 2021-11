Cierre de la fase regular

La fase regular de la Liga Femenina de Básquetbol concluirá este fin de semana. Corrientes Básquetbol afrontará sus últimos dos compromisos. Los rivales serán Berazategui y Obras Basquet, puntero y escolta, respectivamente.

Los partidos serán una linda prueba para el equipo correntino de cara a los playoff, dado que podrían volver a cruzarse en la nueva instancia.

Cumplidas seis fechas, de las 8 previstas, las posiciones son las siguientes: Berazategui 12 puntos, Obras, Unión Florida y Rocamora de Concepción del Uruguay 10, Corrientes Básquet 9, Ferro Carril Oeste, Quimsa y Los Indios de Moreno 8 y Catamarca Basket 6.

En playoff se jugará primero una instancia de cuartos de final, a disputarse los días 27 y 28 de noviembre al mejor de dos partidos. Los cruces serán 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5.

De allí saldrán cuatro equipos que jugarán semifinales los días 11 y 12 de diciembre, también al mejor de dos encuentros; mientras que el 18 de diciembre se disputará la final, a partido único, consagrando al campeón de la nueva edición.