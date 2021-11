Yanina Latorre reveló el plan siniestro que padeció Gisela Dulko antes de separarse de Fernando Gago

La separación de Fernando Gago y Gisella Dulko se dio en los peores términos, por cómo la ex tenista y mamá de los hijos del deportista se enteró del engaño de su marido.

Al parecer, Dulko sufrió un plan estratégicamente planificado por quien fuera su íntima amiga, Verónica Laffitte y que es hoy la actual pareja de Gago.

La información la contó en exclusivo para LAM, Yanina Latorre que dio lujo de detalles de los actos que vivió Gisella, meses antes de encontrar a su marido y su amiga juntos, en su propia casa.

"Ella es mala, malísima. Ella era amiga de Gisella. Amiga en serio. Y cómo es profesora de gimnasia y además instructora d baile y todas esas cosas, y tiene un lomazo, porque el lomazo lo tiene, le iba a dar clases a Gisella en su casa, porque ellos en la famosa casa de Nordelta tenían un gimnasio. Sí, así... al marido se lo levantó en la casa y adelante de ella", arrancó Yanina

"A él le llena la cabeza en contra de Gisela y a Gisela en contra de Gago. Le decía a ella que tenía un bulo donde llevaba chongos y lo cagaba al marido", continuó la panelista.

"Pero eso no es todo. Ella le decía a Gisella "mira, yo tengo un bulo donde me llevo a los chongos, si querés te lo presto así lo usás vos con los tuyos", y ella le decía que no, que le agradecía pero nada que ver. Entonces su otra estrategia era que iban a comer, y cuando Gisella se iba al baño, al volver en la mesa había dos tipos sentados... Entonces se ponían a charlar, ella los filmaba y después le mandaba esas filmaciones a Gago y le decía que había salido con Gisela y dos tipos. Así de mala era", aseguró.

"Después a Fernando le inventó que Gisela salía con un padre del jardín le mostró un chat, y un día Gago encaró a este padre, que le dijo que no, que todo era mentira, y este hombre tuvo un problemón en su casa. Y ahora se quedó con él. Esto me lo pasan desde el entorno de Gisella. A ella le estoy hablando pero no me contestó nunca. Yo la entiendo, debe estar mal", expresó Yanina de cómo obtuvo los detalles de esta separación.

Para cerrar hizo una reflexión propia y reveló: "Yo digo que la familia la rompe cada uno, pero ella contribuía a enloquecer. Encima gago la psicopateaba, llegaba a la casa y la puteaba diciendo que tenía una amante. Era para que se separara", cerró la panelista.

