El mal momento de L-Gante: se descompensó al llegar a Bolivia y tuvo que ser asistido

“Oxígeno 420 pa’ los negros”, escribió L-Gante en sus redes sociales, apenas minutos después de haber llegado a Bolivia. Es que la altura le jugó una mala pasada y tras su arribo al aeropuerto de Oruro el cantante se descompensó y tuvo que ser asistido.

Luego de recibir oxígeno, Elian de 21 años, se recuperó y pudo continuar con el cronograma de shows que tenía establecido para estos días en el vecino país.

“Sos bueno, estás enfocado, todos los días proyectas algo nuevo , tenés una agenda/calendario completa de ocupaciones, trabajas mucho, pensás en tu futuro y estás acomodando tu vida y familia. Tan solo con 21. Con eso tenés que estar feliz, tu parte ya está. Tenes la motivación de tu gente y el aguante tuyo de un buen turro de abajo. Que la cuenten como quieran”, escribió en las últimas horas en Instagram con varias fotos de su paso por Bolivia.

El fin de semana había estado de gira por Santa Fe, Corrientes y Chaco y pasó un momento incómodo cuando paseando por Resistencia quiso entrar a un shopping y se dio cuenta que se había olvidado el barbijo. Un fanático allí presente le obsequió una camiseta de Chaco For Ever y la usó como barbijo.

Por la noche, al presentarse en el club Sarmiento, quiso usarla pero los directivos del club lo disuadieron ya que es conocida la rivalidad entre ambos equipos. Algo similar le había pasado en Corrientes cuando quiso subir al escenario con una camiseta de Mandiyú que le entregó La Luchona, y se la tuvo que cambiar ya que el recital era en el estadio de Boca Unidos, rival histórico de la casaca que llevaba puesta.

En uno de los ratos que tuvo libres, el papá de Jamaica fanático de la Play desafió en un campeonato a un chaqueño y perdió. Lo mismo hizo al competir con un correntino y ganó.

Elián Ángel Valenzuela, como es su verdadero nombre, es de General Rodríguez, tiene 20 años y se hizo conocido en los últimos meses. Además de participar de varias publicidades, hasta se juntó con el presidente Alberto Fernández. Entre sus hits más conocidos está “Cumbia 420″.

En los últimos días Enrique Pinti fue duro al referirse a él y asegurar que “no tiene talento”. “Siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta. Había artistas que se hacían famosos por la radio. Cuando yo era chico, había un cantante folklórico que se llamaba Antonio Tormo, que toda la gente que sabía de música lo tildaba de grasa, o a Alberto Castillo. Pero tenían un éxito bárbaro y era lo que hoy en día podría ser L-Gante”, comenzó diciendo el actor en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Luego el capocómico agregó: “Yo suelo poner en la carpeta negra a gente que después se convierten en clásicos de lo popular, entonces hay que tener respeto por esa gente porque de alguna manera está haciendo”.

Sin embargo, disparó: “Yo no le veo mucho talento. Por ejemplo, cuando era chico, le veía talento a Antonio Tormo. Talento para meterse en el ambiente. Yo tenía diez años y decía que no cantaba tan mal, que no desafinaba. En cambio, a L-Gante no. Pero también uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”. Y cerró, contundente: “No me llega”.

Hace un tiempo Patricia Sosa también había cuestionado a la nueva figura: “Yo no escuché tanto de L-Gante. Escuché el abecedario... Escuché el otro tema que en el video sale con un arma. Eso del arma ya no me gusta. Después lo vi en reportajes y me pareció divino, un chico muy carismático y buenas intenciones. Creo que en esta época se trata de comunicación que de arte, pasa por cuantos seguidores tenés y no por lo que estás haciendo”.

Infobae