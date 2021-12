Fuerte postura correntina en el debate del Presupuesto

Los legisladores nacionales por Corrientes que representan al Gobierno provincial reclamaron ayer modificaciones en el proyecto de Presupuesto nacional 2022.

Insistieron en que Corrientes es discriminada en relación con las obras y recursos que se destinan a las demás jurisdicciones de la región.

Jorge Vara, diputado nacional correntino por Juntos por el Cambio, aseguró a Radio Sudamericana: “Podríamos llegar a acompañar el presupuesto, pero así como está no creo que lo acompañemos. En realidad, no se va a arreglar en una hora y media de cuarto intermedio porque hay muchas inconsistencias. Generalmente, la oposición no acompaña el Presupuesto nacional, pero en este momento hay una intención de hacerlo”.

“Lo único que puedo asegurar es que la responsabilidad está garantizada de nuestra parte. Se hubiera trabajado con mayor anticipación, eso sí. El presupuesto tiene que armarlo quien gobierna, sobre eso no hay discusión. Pero hay puntos que son muy inconsistentes, como en el que se estipula que habrá una inflación del 33%, cuando las mayores consultoras pronostican un alza del 50%. Hemos tocado 18 impuestos desde que estamos en nuestros puestos, hace dos años aproximadamente”, explicó el diputado nacional.

Por otro lado, también habló de las diferencias halladas en los fondos destinados a las diferentes provincias dentro del Norte Grande.

“Partiendo del análisis comparativo que hicimos, hay una gran diferencia en cuanto a inversión en provincias del Norte Grande. La diferencia entre Corrientes, Salta y Misiones con el resto de las provincias es muy grande. La diferencia con el Chaco es abismal en ese sentido. Lo que no tiene que haber es tanta arbitrariedad en la distribución de los fondos. El presupuesto en la práctica es una gran mentira por la cantidad de inconsistencias que presenta. Hay una responsabilidad de parte nuestra de que tiene que haber un presupuesto constituyente”, detalló.