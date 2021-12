El fuerte tuit de Verónica Lozano tras el descargo de Fabián Gianola

Fabián Gianola está en la mira de la Justicia por 6 denuncias de distintas mujeres que aseguran que sufrieron abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal.

Este jueves, el actor compartió un video en sus redes, en el cual hizo su descargo sobre las causas en su contra.

"Yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. La primera persona es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos, y yo finalmente no acepté la extorsión y me denunció”, dice Gianola en dicha grabación.

La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida y estábamos rodeados de gente. Todos los testigos declararon a favor salvo uno que era su pareja”, expresó en otro tramo del descargo.

Después de ver el video de Gianola, Verónica Lozano lanzó un fuerte tuit. La conductora de Cortá por Lozano se refirió a los vinos que se observan detrás el actor en el grabación.

"El acusado hace su descargo... Los vinos hablan de la poca capacidad de hacerse cargo del delito que se le imputa. La culpa siempre es del otro/a", opinó la figura de Telefe.

Verónica Lozano replicó en su cuenta de Twitter una captura del Instagram de Fabián Gianola, donde se observa que el actor grabó su descargo en una vinoteca.

Al parecer, el actor filmó una publicidad en una vinoteca. Más tarde, ese mismo lugar, hizo el descargo sobre la denuncia que enfrenta en la Justicia. Para sorpresa de muchos, en el video se observaban cuatro botellas de vino a sus espaldas.

"Haces un chivo y un descargo frente a una denuncia de abuso sexual. Todo muy normal", remarcó la animadora.

PrimiciasYa